Γρεβενά: Φωτιά σε 4 διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση

Γρεβενά: Φωτιά σε 4 διαφορετικές εστίες ...

Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Φωτιά  ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (30/8/2025) στα Γρεβενά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη με 4 διαφορετικές εστίες και καίει δασική έκταση.

Πριν λίγο ήχησε και το «112» το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής Σύνδενδρο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Από τη φωτιά μάλιστα σημειώθηκε πτώση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ.

Μία εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ άλλη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Τελευταία ενημέρωση συμπληρώνει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Στις φωτιές επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

φωτό από greverniotis.gr

φωτό από greverniotis.gr

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ήχησε το 112 «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

