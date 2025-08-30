Εγκαινιάστηκε η 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025

«Γέφυρα» στο χθες και στο σήμερα, στην παράδοση και στην εξέλιξη, στη γνώση και στην καινοτομία, τηρώντας την υπόσχεση ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα κι ανάδειξης των τοπικών προϊόντων της αχαϊκής γης, αποτέλεσε η 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025, η οποία εγκαινιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον κατάμεστο χώρο εκδηλώσεων της Χαλανδρίτσας.

Η εκδήλωση των εγκαινίων ξεκίνησε με την παρουσίαση μουσικοχορευτικού δρώμενου με τον βιρτουόζο του κλαρίνου, Κώστα Καραλή και το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων «Έξω φτώχεια και καλή καρδιά», ενώ ακολούθησε η Δοξολογία των εγκαινίων από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης, κ. Χρύσανθο, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές.

Θ. ΜΠΑΡΗΣ: ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

«Σας καλωσορίζουμε στην 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας – AgreXa 2025.

Μία διοργάνωση που αποτελεί εδώ και χρόνια τον πιο ζωντανό κρίκο στην αδιάκοπη σχέση ανθρώπου και φύσης, παραγωγής και επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και ανθρωπισμού», ανέφερε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής υποδεχόμενος τον κόσμο και τους εκπροσώπους Αρχών και φορέων και τόνισε «η AgreXa έχει καταξιωθεί πλέον ως διοργάνωση πανελλαδικής εμβέλειας, όπου συναντώνται παραγωγοί, επιστήμονες, φορείς και επιχειρηματίες, αναδεικνύοντας τον πλούτο, την υπεροχή και τις δυνατότητες της αγροτικής γης. Μιας γης που παράγει, που στηρίζει την τοπική οικονομία, που κρατά ζωντανές τις ρίζες μας, καλλιεργώντας παράλληλα τη μνήμη, την ελπίδα και το μέλλον».

Ο κ. Μπαρής αναφερόμενος στον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, επεσήμανε πως «αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την περιφέρεια, τα χωριά μας, χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις, όπως έργα οδοποιίας, σύγχρονα αρδευτικά έργα, τόνωση της επισκεψιμότητας, αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, μέτρα πρόληψης και στήριξης των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους, δράσεις στήριξης της νέας γενιάς, κ.α.

«Ο Δήμος Ερυμάνθου, δεν περιμένει. Αναλαμβάνει δράση, διεκδικεί και σχεδιάζει.

Καταρτίζουμε το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, με σχετική επιστημονική τεκμηρίωση, έτοιμο για να λειτουργήσει ως ένα συνεχές και ζωντανό εργαλείο καθορισμού της στρατηγικής τόσο για την καθημερινή λειτουργία του δήμου μας όσο και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού του ρόλου. Διεκδικούμε πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, για έργα αρδευτικής υποδομής, αγροτικής οδοποιίας, ψηφιοποίησης παραγωγής και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων. Στηρίζουμε την εξωστρέφεια των παραγωγών μας. Υποστηρίζουμε τους νέους αγρότες, παρέχοντας συμβουλευτική, κίνητρα και προγράμματα κατάρτισης, ώστε να έχουν λόγο να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους», είπε και ευχαρίστησε τους εκθέτες για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση.

«Η Agrexa έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων ως ο μεγαλύτερος και πληρέστερος εκθεσιακός θεσμός αγροτικών προϊόντων, μηχανημάτων, εξοπλισμού για τις αγροτικές καλλιέργειες και τοπικών προϊόντων. Εύχομαι να αποτελέσει έμπνευση και αφετηρία για νέες συνεργασίες, νέες ιδέες και νέες επιτυχίες», κατέληξε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων και Αρχών.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των συνεργειών, με δράσεις προβολής, με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση και τον υπουργό, Κώστα Τσιάρα, τόνισε ότι η έκθεση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική αγροτική οικονομία και την ∆υτική Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί σε πολλές καλλιέργειες που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, αλλά και στο εξωτερικό. Ο κ. Φιλιππής αναφέρθηκε στη ζωονόσο της ευλογιάς και τόνισε ότι πρέπει με υπευθυνότητα να τα καταφέρουμε, όπως συνέβη με την πανώλη, ενώνοντας δυνάμεις. Τέλος, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πολιτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με σημαντικά προγράμματα για τη βελτίωση των υποδομών και την αγροτική παραγωγή.

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναφέρθηκε στα δύο μέτωπα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, των πυρκαγιών και των ζωονόσων (πανώλη πέρυσι και ευλογιά φέτος), επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, θα κάνει κάθε τι δυνατό εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, ενώ αναφερόμενος στην AgreXa την χαρακτήρισε «γιορτή των ανθρώπων της υπαίθρου, της γης και της αγροτικής παραγωγής. Γιορτή εκείνων που παραμένουν και επιμένουν στον τόπο τους και επιζητούν ίσες ευκαιρίες ζωής και ανάπτυξης».

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι «παρά την κόπωσή της η αυτοδιοίκηση παλεύει με ελάχιστα μέσα και πόρους να κρατήσει ζωντανή την ύπαιθρο».

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, επανέλαβε την πάγια δέσμευση του φορέα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και της επιχειρηματικότητας και ανακοίνωσε πως τον Μάιο του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα η πρώτη πανελλαδική έκθεση αγροτικών προϊόντων.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους βουλευτές, Α. Κατσανιώτη, Α. Παναγιωτόπουλο, την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, τον εκπρόσωπο του Κινήματος Δημοκρατίας, Δημήτρη Δεληγεωργόπουλο, τον πρόεδρο της Χαλανδρίτσας, Παναγιώτη Μαυροειδή και την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, Αντωνία Σγούρα.

ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μετά την τελετή των εγκαινίων οι προσκεκλημένοι επισκέφθηκαν τα περίπτερα των εκθετών, ενώ ακολούθησε χορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλανδρίτσας και το Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης.

Η βραδιά έκλεισε με συναυλία από τον Πάνο Καλίδη (Διοργάνωση της Π.Δ.Ε.).