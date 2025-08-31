Πάτρα: Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 8χρονης- «Μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η 8χρονη Μαρία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν μηχανή παραβίασε κόκκινο σηματοδότη στην Ακτή Δυμαίων. Το παιδί σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της 86χρονης γειτόνισσάς της, που έδωσε τη ζωή της για να το προστατεύσει.

«Μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω»

Ο πατέρας της μικρής, Γιώργος Κωστούρος, μίλησε στο OPEN, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης του. Όπως ανέφερε, η 8χρονη έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια, πόδια, στην αριστερή πλευρά αλλά και στον αυχένα, ενώ η ψυχολογική της κατάσταση είναι εξίσου εύθραυστη.

«Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”», τόνισε ο πατέρας της, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που ζει η οικογένεια.