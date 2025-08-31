Back to Top
Πάτρα: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε δύο εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική

Η μουσική στη διαπασών οδήγησε σε συλλήψεις από την Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες

Άνδρας και γυναίκα συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στην Πάτρα, για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω έντονης μουσικής σε εκδηλώσεις με ορχήστρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τα δύο περιστατικά αναφέρει τα εξής:

1) Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι στα πλαίσια εκδήλωσης είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική από ορχήστρα, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

2) Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι είχε διοργανώσει ως υπεύθυνος, εορταστική εκδήλωση, κατά την οποία αναπαραγόταν μουσική από ορχήστρα σε υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

