Αναδύεται ξανά το βυθισμένο χωριό Κάλλιο στη Δωρίδα

Οι εικόνες που καταγράφονται είναι εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές, καθώς, όπως σημειώνει το nafpaktianews.gr, αποκαλύπτουν τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας και της κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο πλούτο της χώρας.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο στη Δωρίδα αναδύεται ολοένα και περισσότερο, καθώς τα νερά της λίμνης του Μόρνου υποχωρούν ανησυχητικά.

Το Κάλλιο βυθίστηκε τη δεκαετία του 1980, όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, έργο στρατηγικής σημασίας που εξασφάλισε την υδροδότηση της Αθήνας. Οι λιγοστοί τότε κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, μετακινήθηκαν στο Λιδωρίκι ή στην πρωτεύουσα, ενώ ορισμένοι ξανάφτιαξαν το χωριό τους στις όχθες της νέας λίμνης με τις αποζημιώσεις που έλαβαν.

Ανάμεσα στη Γκιώνα και τα Βαρδούσια, το φράγμα ύψους 126 μέτρων συγκρατούσε αρχικά σχεδόν 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ωστόσο, σήμερα η στάθμη έχει πέσει κατά 35 έως και 40 μέτρα, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν ξανά δρόμοι, πέτρινα ερείπια και το μονοπάτι που οδηγούσε στο αρχαίο κάστρο και τον ναό του Αγίου Νικολάου.

Η εικόνα αυτή, που παραπέμπει σε ξεχασμένα τοπία του παρελθόντος, αποτελεί σαφή υπενθύμιση της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης για μέτρα προστασίας των υδάτινων πόρων.