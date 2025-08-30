Κύπρος – Ελλάδα: Η ιστορική στιγμή με τον κοινό Εθνικό ύμνο πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Eurobasket

Μια πολύ «δυνατή» στιγμή αντικρύσαμε πριν το τζάμπολ του Κύπρος – Ελλάδα για το Eurobasket 2025, όταν στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανός» ακούστηκε ο κοινός Εθνικός Ύμνος των δυο χωρών.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των δυο ρόστερ, οι παίκτες της Ελλάδας και της Κύπρου πήραν θέση και -κοιτάζοντας τις σημαίες των δυο χωρών- ακολούθησαν τον Σταύρο Κωνσταντίνου, που έψαλλε τον κοινό εθνικό ύμνο των δυο χωρών.

Ο Σταύρος Κωνσταντίνου -νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού «Super Idol», το 2004- τραγούδησε τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» A cappella.