Πάτρα: Στο αυτόφωρο αστυνομικός κι άλλοι τρεις για επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο

Στο αυτόφωρο παραπέμπονται σήμερα το μεσημέρι τρεις άνδρες και ένας αστυνομικός που συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο.

Μέχρι τη δίκη τους παραμένουν κρατούμενοι στην Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με καταγγελία, ο αστυνομικός, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και με πολιτική ενδυμασία, ενεπλάκη σε φασαρία εντός του καταστήματος. Ο ιδιοκτήτης του κέντρου τον πλησίασε προκειμένου να τον ρωτήσει για τη συμπεριφορά του και ακολούθησε ένταση.

Ο αστυνομικός φέρεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο και να του έσκισε την μπλούζα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο.

Έξω από το κατάστημα, πάντα σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο αστυνομικός φέρεται να έβγαλε όπλο από τσαντάκι που φορούσε και απείλησε τον επιχειρηματία. Υπάλληλοι του κέντρου ανέφεραν πως παρενέβησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο 1ο Αστυνομικό Τμήμα Πατρών για καταθέσεις, ενώ μάρτυρες από το περιστατικό μετέβησαν επίσης στην Ασφάλεια για να καταθέσουν υπέρ του επιχειρηματία.