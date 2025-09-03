Αυτοψία Γκουρμπάτση στην Πάτρα: «Από κηλίδωση η πυρκαγιά στο Γηροκομειό»

Αυτοψία στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγος ε.α. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο οποίος έχει προσληφθεί ως τεχνικός σύμβουλος από τις οικογένειες των δύο συλληφθέντων που έχουν προφυλακιστεί.

Κατά την αυτοψία ο κ. Γκουρμπάτσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προήλθε από κηλίδωση. Δηλαδή, από καύτρα που μεταφέρθηκε μέσω ανέμου από άλλη εστία πυρκαγιάς, πιθανότατα από τα Συχαινά. Στο συμπέρασμα αυτό είχε καταλήξει από την πρώτη στιγμή και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο μία μέρα μετά τη σύλληψη του 25χρονου άνδρα.

«Σήμερα το πρωί πραγματοποίησα αυτοψία στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας προκειμένου να διαπιστώσω τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Όπως διαπίστωσα η πυρκαγιά προκλήθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας από κηλίδωση και συγκεκριμένα από δύο κηλιδώσεις» τονίζει ο κ. Γκουρμπάτσης και συμπληρώνει: «Εάν υιοθετηθούν αναξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία οδηγούμαστε σε νέα δικαστική πλάνη».

