Αυτοψία Γκουρμπάτση στην Πάτρα: «Από κηλίδωση η πυρκαγιά στο Γηροκομειό»

«Οδηγούμαστε σε νέα δικαστική πλάνη», λέει ο πραγματογνώμονας που έχουν ορίσει οι οικογένειες των δύο συλληφθέντων
Αυτοψία στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγος ε.α. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο οποίος έχει προσληφθεί ως τεχνικός σύμβουλος από τις οικογένειες των δύο συλληφθέντων που έχουν προφυλακιστεί.
Κατά την αυτοψία ο κ. Γκουρμπάτσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προήλθε από κηλίδωση. Δηλαδή, από καύτρα που μεταφέρθηκε μέσω ανέμου από άλλη εστία πυρκαγιάς, πιθανότατα από τα Συχαινά. Στο συμπέρασμα αυτό είχε καταλήξει από την πρώτη στιγμή και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο μία μέρα μετά τη σύλληψη του 25χρονου άνδρα.
«Σήμερα το πρωί πραγματοποίησα αυτοψία στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας προκειμένου να διαπιστώσω τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Όπως διαπίστωσα η πυρκαγιά προκλήθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας από κηλίδωση και συγκεκριμένα από δύο κηλιδώσεις» τονίζει ο κ. Γκουρμπάτσης και συμπληρώνει: «Εάν υιοθετηθούν αναξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία οδηγούμαστε σε νέα δικαστική πλάνη».
Η Πάτρα θρηνεί νεκρούς σε τροχαία λόγω παραβάσεων- Τι λέει ο νόμος σε σχέση με τον ΚΟΚ- «Συχνό φαινόμενο οι αναστροφές» λένε οι ταξιτζήδες
Γέφυρα Μποζαϊτίκων: Νέο χρονοδιάγραμμα για αρχές Οκτώβρη από την κατασκευάστρια εταιρεία
Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποδέχεται 4.800 νέους φοιτητές- Έκκληση Μπούρα για ενοίκια και εισιτήρια- «Να επιδοτήσουν οι τοπικοί φορείς»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr