Πάτρα: Νέο βίντεο στην υπόθεση της φωτιάς στο Γηροκομειό αλλάζει τα δεδομένα- «Δικαστική πλάνη» καταγγέλλουν οι γονείς του 25χρονου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε στο Γηροκομειό, καθώς ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται να ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα, αλλάζοντας τη νομική και ερευνητική τροχιά της υπόθεσης.

Υπό αμφισβήτηση οι συλλήψεις των δύο νεαρών

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες Αρχές, αφού φέρεται να καταγράφει το φαινόμενο της κηλίδωσης – δηλαδή την πρόκληση νέας πυρκαγιάς από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρονται από τον αέρα από άλλη, ήδη ενεργή εστία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κύρια πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στην Πάτρα 24 ώρες νωρίτερα και βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, όταν προκλήθηκε η φωτιά στον περίβολο του Γηροκομειού.

Η ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση κοινοποίησε άμεσα το επίμαχο βίντεο στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, ζητώντας επίσημες απαντήσεις και νέα τεχνική αξιολόγηση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πηγές, η ίδια η Πυροσβεστική στην αρχική της έκθεση είχε αποδώσει τη φωτιά στο Γηροκομειό σε αιωρούμενα σωματίδια και όχι σε εμπρηστική ενέργεια — κάτι που πλέον ενισχύεται από το νέο οπτικό υλικό.

Μάλιστα, αναμένεται η σύνταξη νέας έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, μετά από εντολή της ανακρίτριας, η οποία φαίνεται να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο πλήρους αθώωσης των δύο κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο νεαροί, ηλικίας 25 και 21 ετών, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν από την Πυροσβεστική, αλλά από την Ελληνική Αστυνομία, με βάση μαρτυρία φωτορεπόρτερ, ο οποίος φέρεται να τους θεώρησε ύποπτους.

Για δικαστική πλάνη κάνουν λόγο οι γονείς

Οι γονείς του 25χρονου βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN και έδωσαν τη δική τους υπόθεση για το λόγο που κρατείται ο γιος τους αλλά περιέγραψαν και τη συναισθηματική του κατάσταση μέσα στο κρατητήριο.

Ο πατέρα του 25χρόνου ανέφερε αρχικά: «Πρώτος στόχος ήταν τα παιδιά να μεταβούν προς τις φυλακές και να βρουν ένα ασφαλές χώρο γιατί υπήρχε μία παρεξήγηση με τον 19χρονο και τον 27χρονο που κατηγορούνται για εμπρησμό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ο δεύτερος είναι να βγουν όσο πιο γρήγορο γίνεται τα παιδιά. Νομίζω ότι ήταν σκόπιμη η σύγχυση» και πρόσθεσε: «Το συμπέρασμα είναι ότι κάποιους βόλευε να μπουν κάποιοι φυλακή»

Η μητέρα του 25χρονου μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση του κατηγορουμένου: «Κάθε μέρα ζούμε τον πόνο. Τα παιδιά μας τα έχουμε μεγαλώσει μέσα στον εθελοντισμό. Μέσα στην οικογένεια μας υπάρχει το μικρόβιο του εθελοντισμού, να βοηθάμε και να προσφέρουμε. Το παιδί μας είναι ήρεμο και χαρούμενο. Χθες τον είδαμε και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο.»