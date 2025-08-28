Τροχαίο στην Καστοριά: Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος με θύματα δύο 16χρονα παιδιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύματα δύο 16χρονα παιδιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ως προς το τροχαίο στην Καστοριά, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν κάποια βασικά σενάρια ως προς το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ανήλικα.

Ειδικότερα, η Τροχαία επικαλούμενη μαρτυρίες, εξετάζει το ενδεχόμενο να «πετάχτηκε» κάποιο ζώο στον δρόμο, εφόσον στο σημείο κυκλοφορούν αρκετές αρκούδες, ενώ δεν αποκλείει την επικίνδυνη παρουσία δεύτερου οχήματος, το οποίο μπορεί να «τρόμαξε» τον άπειρο οδηγό.