Η Γάζα αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κατάρρευση, λέει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα

Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης, καθώς σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της αντιμετωπίζει συνθήκες λιμού, σύμφωνα με έκθεση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC).

Η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, όπως διαπίστωσε και η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) Σίντι ΜακΚέιν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ΜακΚέιν επισκέφθηκε τις περιοχές Ντέιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνις, καθώς και κλινική που περιθάλπει παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες μητέρες. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συνάντησα παιδιά που πέθαιναν από την πείνα και λάμβαναν θεραπεία για οξύ υποσιτισμό. Είδα φωτογραφίες τους από τότε που ήταν υγιή. Είναι αγνώριστα».

Περιγράφοντας την εικόνα στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε: «Αυτό που είδαμε ήταν πλήρης καταστροφή. Ουσιαστικά τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν».

Παρότι έχει αυξηθεί η εισροή τροφίμων στη Γάζα, παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Αυτή τη στιγμή, περίπου 100 φορτηγά του WFP περνούν καθημερινά, αριθμός πολύ μικρότερος από τα 600 που εισέρχονταν κατά την περίοδο εκεχειρίας.

Ανησυχητικά τα στοιχεία για το μέλλον

Η τελευταία έκθεση του IPC εκτιμά ότι περισσότεροι από 514.000 άνθρωποι, σχεδόν το 25% του πληθυσμού, ζουν ήδη υπό συνθήκες λιμού, κυρίως στην πόλη της Γάζας και στις γύρω περιοχές. Προειδοποιεί, δε, ότι εάν δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική ανθρωπιστική παρέμβαση, ο λιμός μπορεί να εξαπλωθεί σε Ντέιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ, μέσω της υπηρεσίας COGAT που διαχειρίζεται τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, δε σχολίασε τις δηλώσεις της ΜακΚέιν. Πάντως, σε συνάντηση που είχε η ίδια με τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, ζήτησε ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση για τον ΟΗΕ στη Γάζα, διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των ανθρωπιστικών διαδρομών και ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας εισόδου φορτηγών με βοήθεια.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι παραμένει δεσμευμένος στην αποτροπή του λιμού και στη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο μεταξύ, πάνω από 500 εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) απέστειλαν επιστολή στον επικεφαλής της, Φόλκερ Τουρκ, ζητώντας να χαρακτηριστεί επίσημα ως γενοκτονία η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. «Η OHCHR έχει ισχυρή νομική και ηθική ευθύνη να καταγγείλει πράξεις γενοκτονίας», αναφέρει η επιστολή, που υπογράφει η Επιτροπή Προσωπικού.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, τα νομικά κριτήρια που ορίζουν τη γενοκτονία πληρούνται, λόγω της κλίμακας και της φύσης των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγραφεί. Εκφράζουν, επίσης, ανησυχία για την ηθική αδράνεια του ΟΗΕ, κάνοντας αναφορά στην αποτυχία του Οργανισμού να αποτρέψει τη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994.

Η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, Ραβίνα Σαμντασάνι, δήλωσε: «Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μας έχει συγκλονίσει όλους». Επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εσωτερικές συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο Φόλκερ Τουρκ, απαντώντας στους εργαζόμενους, ανέφερε: «Μοιραζόμαστε όλοι ένα αίσθημα ηθικής αγανάκτησης για τις φρικαλεότητες που βλέπουμε», καλώντας σε ενότητα μέσα στον ΟΗΕ.

Η αδιάφορη στάση του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ασκεί το νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών, περίπου 63.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, ενώ ο ΟΗΕ κάνει λόγο για λιμό και ανθρωπιστική καταστροφή.

Η Νότια Αφρική έχει ήδη προσφύγει κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, κατηγορώντας το για γενοκτονία. Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.