Σκύδρα: Προφυλακίστηκε ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του

Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, ο 76χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 72χρονο συγχωριανό του στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Τι υποστήριξε ο 76χρονος κατά την απολογία του -«Έχασα τον έλεγχο, λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος»
Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με τον παθόντα- χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους. Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε.

«Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, «δείχνοντας» του το δρόμο για τις φυλακές.

