ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτ. Ελλάδα: Άνδρας έπεσε στη θάλασσα- Τον έσωσαν λιμενικοί και πολίτες

Βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά ανταποκρινόταν

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Αμφιλοχία, όταν 74χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα στη δυτική παραλιακή, κοντά στο «μπασκετάκι».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 π.μ., όταν πολίτης που περπατούσε στην περιοχή εντόπισε τον ηλικιωμένο να επιπλέει με τα ρούχα του.

Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, που έσπευσε στο σημείο. Με τη βοήθεια κατοίκων, οι λιμενικοί ανέσυραν τον άνδρα από τη θάλασσα. Ο 74χρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά ανταποκρινόταν.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις του.

Έρευνα για τις συνθήκες
Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αδιαθεσίας.

Ειδήσεις