Καστοριά: «Δεν απαντούσαν στα κινητά»- Έψαχναν τους δύο 16χρονους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

«Τους καλούσαν στα κινητά τους τηλέφωνα και δεν απαντούσαν», λένε συγγενικά πρόσωπα του 16χρονου που μαζί με τη συνομήλικη φίλη του έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (28.08.2025) στην επαρχιακή οδό Αμύνταιου – Κορήσης στην Καστοριάς.

Μια τραγωδία που δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους γράφτηκε στην άσφαλτό του οδικού δικτύου της ακριτικής Καστοριάς σε τροχαίο δυστύχημα. Θύματα δύο ανήλικα παιδιά τα οποία φέτος θα πήγαιναν στην Β΄ λυκείου, καθώς το αυτοκίνητο που επέβαιναν έφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε αγροτεμάχιο.

Το όχημα που φέρεται να οδηγούσε ο 16χρονος, καθώς ιδιόκτητης είναι ο πατέρας του, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, ενώ ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστος ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατοχή των ανηλίκων.

Τα δύο παιδιά είχαν σχέση κι είχαν φύγει από τα σπίτια τους το βράδυ της Δευτέρας. Από τη 01:30 έως και τις 05:30 σήμερα τα ξημερώματα οι γονείς τους, έψαχναν αγωνιωδώς να τα εντοπίσουν.

Οι κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των ανήλικών δεν έβρισκαν ανταπόκριση, καθώς ούτε το αγόρι ούτε το κορίτσι απαντούσαν έως τη στιγμή που ήρθαν τα άσχημα νέα. «Τα παιδιά δεν είχαν δώσει το παρόν από την 1:30 η ώρα και τα και τους βρήκαν γύρω στις 5:30 με 6:00 σήμερα το πρωί. Τους καλούσαν στα κινητά και δεν απαντούσαν» λέει στο newsit.gr στενό συγγενικό πρόσωπό του 16χρονου και συνεχίζοντας προσθέτει: «Ο Θέμης και το κορίτσι τώρα θα πήγαιναν στη Β ΄λυκείου κι είχαν σχέση. Οι γονείς και των δύο παιδιών ξεκίνησαν να τους ψάχνουν από τη 01:30 τα ξημερώματα. Το πρωί τους ενημέρωσε η αστυνομία πως βρέθηκε το αυτοκίνητο κι ότι η πυροσβεστική έκανε πολύ ώρα να απεγκλωβίσει τα παιδιά από μέσα το όχημα».

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη γύρω στις έξι σήμερα το πρωί, ενώ τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

