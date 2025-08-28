Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο – Τους αναζητούσαν οι γονείς τους για ώρες

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 16χρονοι στην Καστοριά.

Οι 2 ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν μετά από κλήση για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.

Τα 2 παιδιά ξεψύχησαν στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (28.08.2025).

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πως ακριβώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Τα σημάδια από το φρενάρισμα του μοιραίου αυτοκινήτου αποτυπώθηκε στον δρόμο, δείχνοντας πως ο οδηγός (δεν έχει διευκρινιστεί ποιος οδηγούσε) προσπάθησε να φρενάρει πριν βγει από την πορεία του, ξηλώσει συρματόπλεγμα και καρφωθεί σε χωράφι.