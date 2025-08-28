Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο – Τους αναζητούσαν οι γονείς τους για ώρες

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν τα θύματα
Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 16χρονοι στην Καστοριά.
Οι 2 ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν μετά από κλήση για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.
Τα 2 παιδιά ξεψύχησαν στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (28.08.2025).
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πως ακριβώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Τα σημάδια από το φρενάρισμα του μοιραίου αυτοκινήτου αποτυπώθηκε στον δρόμο, δείχνοντας πως ο οδηγός (δεν έχει διευκρινιστεί ποιος οδηγούσε) προσπάθησε να φρενάρει πριν βγει από την πορεία του, ξηλώσει συρματόπλεγμα και καρφωθεί σε χωράφι.
Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν τα θύματα από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού τους συμμετείχαν συνολικά 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Εν τέλει ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πώς αυτά τα ανήλικα παιδιά κατάφεραν να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και να το οδηγήσουν.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι οικογένειές τους τούς αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr