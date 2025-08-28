Χαμός στο Παλούκι Ηλείας: Μηχανάκι κατέληξε στο λιμάνι- Πώς γλίτωσε ο αναβάτης

Τροχαίο στο λιμανάκι της περιοχής
Ένα… απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμανάκι του Παλουκίου στην Ηλεία, όταν οδηγός δικύκλου… δεν πρόσεξε την αλυσίδα που βρίσκεται τοποθετημένη στο σημείο για να απαγορεύει την κυκλοφορία οχημάτων.
Το μηχανάκι χτύπησε επάνω της και εκτοξεύτηκε κατευθείαν στη θάλασσα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
Μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεντρώθηκε κόσμος που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο λιμάνι, με πολλούς να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί και άλλους να τρέχουν να βοηθήσουν.
Ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του, ενώ το δίκυκλο κατέληξε στο νερό.
Το συμβάν συζητήθηκε έντονα από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι η αλυσίδα δεν φαίνεται καθαρά τη νύχτα και μπορεί εύκολα να προκαλέσει ατύχημα.
πηγη patrisnews
