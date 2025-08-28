Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χαμός στο Παλούκι Ηλείας: Μηχανάκι κατέληξε στο λιμάνι- Πώς γλίτωσε ο αναβάτης

Χαμός στο Παλούκι Ηλείας: Μηχανάκι κατέλ...

Τροχαίο στο λιμανάκι της περιοχής

Ένα… απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμανάκι του Παλουκίου στην Ηλεία, όταν οδηγός δικύκλου… δεν πρόσεξε την αλυσίδα που βρίσκεται τοποθετημένη στο σημείο για να απαγορεύει την κυκλοφορία οχημάτων.

Το μηχανάκι χτύπησε επάνω της και εκτοξεύτηκε κατευθείαν στη θάλασσα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεντρώθηκε κόσμος που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο λιμάνι, με πολλούς να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί και άλλους να τρέχουν να βοηθήσουν.

Ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του, ενώ το δίκυκλο κατέληξε στο νερό.

Το συμβάν συζητήθηκε έντονα από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι η αλυσίδα δεν φαίνεται καθαρά τη νύχτα και μπορεί εύκολα να προκαλέσει ατύχημα.

πηγη patrisnews

Ειδήσεις Τώρα

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Πατρινός «επένδυσε» 160.000€ σε διαδικτυακή πλατφόρμα και έπεσε θύμα απάτης

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τροχαίο ατύχημα Ηλεία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις