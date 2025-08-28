Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Σε τραγωδία μετατράπηκαν οι διακοπές μιας οικογένειας στην Ελλάδα, καθώς σε τροχαίο στην Πιερία έχασε τη ζωή του ένα 9χρονο κοριτσάκι, ενώ η 11χρονη αδερφή της δίνει τη μάχη της διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27.08.2025) στην Πιερία και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο.

Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.