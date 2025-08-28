24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα- Συγκέντρωση στην Πάτρα

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν και εργαζόμενοι σε δήμους αλλά και εκπαιδευτικοί. Αναφορικά με τη στάση εργασία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, αυτή κρίθηκε παράνομη και έτσι οι πτήσεις για σήμερα θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και ιατροί των δημοσίων νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδίες τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αντίστοιχα) .

Ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, η ΑΔΕΔΥ προχώρα σήμερα σε 24ωρη πανελλαδική απεργία .

Αναφορικά με τα πλοία, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην απεργία και έτσι τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.

Όπως αναφέρθηκε, ούτε οι πτήσεις θα επηρεαστούν καθώς κρίθηκε παράνομη η 4ωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ).

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.