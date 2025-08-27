Πάτρα: Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Σε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία συμμετέχει την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Ιπποκράτης» του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, καλώντας τα μέλη του να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Όπως επισημαίνει το Σωματείο σε ανακοίνωσή του, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο χαρακτηρίζουν «αντεργατικό».

Οι βασικές ενστάσεις αφορούν:

Την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, που –όπως αναφέρεται– υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και τις συλλογικές διεκδικήσεις.

Την εξομοίωση διοικητικών παραβάσεων με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως η άρνηση συμμετοχής στην αξιολόγηση.

Την κατάργηση του Β’ βαθμού Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να καταφεύγουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.

Την αλλαγή στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων με αποπομπή εκπροσώπων εργαζομένων και δικαστών, καθώς και τα δυσβάσταχτα πρόστιμα.

Το Σωματείο απαιτεί την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και τονίζει πως η μαζική συμμετοχή στην απεργία αποτελεί προϋπόθεση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.