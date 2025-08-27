Ινδία: Η στιγμή που καταρράκτης «καταπίνει» 22χρονο Youtuber

Τραγικό τέλος είχε ένας 22χρονος Youtuber στην Ινδία, ο οποίος παρασύρθηκε από έναν καταρράκτη, ενώ πόζαρε για τις ανάγκες ενός βίντεο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 22χρονος Σαγκάρ Τουντού είχε πάει στον καταρράκτη Ντουντούμα στην περιοχή Κοραπούτ της Ινδίας το Σάββατο, προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο με drone για το κανάλι του, όταν συνέβη η τραγωδία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το νερό τον παρέσυρε ορμητικά και παρά τις προσπάθειές του να κρατηθεί από έναν βράχο, το ρεύμα ήταν υπερβολικά ισχυρό.