Άγκυρα κατά Νετανιάχου για γενοκτονία Αρμενίων- Ελλήνων

Πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη δήλωσή του περί αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απορρίπτοντας τη δήλωση ως «ασύμβατη με τα ιστορικά και τα νομικά γεγονότα».

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Οπως προσθέτει το τουρκικό ΥΠΕΞ, «ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξαν ο ίδιος και η κυβέρνησή του».

«Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασύμβατη με τα ιστορικά και νομικά γεγονότα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως χθες, για πρώτη φορά, ο Νετανιάχου δήλωσε πως αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εις βάρος Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων.