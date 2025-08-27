Βόλος: Στην αδερφή του θύματος η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών

Στην αδερφή της 36χρονης που δολοφονήθηκε άγρια από τον 40χρονο σύζυγό της την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο, θα ανατεθεί η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών του θύματος. Τα τέσσερα παιδιά εκ των οποίων το ένα είναι ενήλικας ( 18χρονη κόρη ) θα μετακομίσουν στην Σκιάθο μαζί με την θεία τους.

Σύμφωνα με το Magnesianews, η δικηγόρος της οικογένειας βρέθηκε στα δικαστήρια του Βόλου και ανέφερε ότι ορισμένες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάθεσης της επιμέλειας της επιτροπείας στην αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας.

Η διάταξη θα βγει αύριο το πρωί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, με την Κοινωνική Υπηρεσία να έχει ολοκληρώσει την έκθεσή της η οποία είναι θετική στο να αναλάβει την επιμέλεια η θεία η οποία διαμένει και εργάζεται στη Σκιάθο.

Το σημαντικό είναι ότι και τα τέσσερα παιδιά επιθυμούν να μείνουν με τη θεία τους, ενώ παραμένουν σε κατάσταση σοκ εξαιτίας του περιστατικού.