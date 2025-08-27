Βόλος: Στην αδερφή του θύματος η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών

Θα μετακομίσουν στην Σκιάθο
Στην αδερφή της 36χρονης που δολοφονήθηκε άγρια από τον 40χρονο σύζυγό της την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο, θα ανατεθεί η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών του θύματος.
Τα τέσσερα παιδιά εκ των οποίων το ένα είναι ενήλικας (18χρονη κόρη) θα μετακομίσουν στην Σκιάθο μαζί με την θεία τους.
Σύμφωνα με το Magnesianews, η δικηγόρος της οικογένειας βρέθηκε στα δικαστήρια του Βόλου και ανέφερε ότι ορισμένες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάθεσης της επιμέλειας της επιτροπείας στην αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας.
Η διάταξη θα βγει αύριο το πρωί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, με την Κοινωνική Υπηρεσία να έχει ολοκληρώσει την έκθεσή της η οποία είναι θετική στο να αναλάβει την επιμέλεια η θεία η οποία διαμένει και εργάζεται στη Σκιάθο.
Το σημαντικό είναι ότι και τα τέσσερα παιδιά επιθυμούν να μείνουν με τη θεία τους, ενώ παραμένουν σε κατάσταση σοκ εξαιτίας του περιστατικού.
