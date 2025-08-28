Πάτρα: «Έφυγε» στα 46 της η Ακριβή Κοσπέτα- Θλίψη στην οικογένεια Τσακριλή

Ήταν συζύγου του προέδρου του Συλλόγου Κομμωτών Ν. Αχαΐας
Θλίψη για τον θάνατο της Ακριβής Κοσπέτα, συζύγου του προέδρου του Συλλόγου Κομμωτών Ν. Αχαΐας, Κωνσταντίνου Τσακριλή.
Η Ακριβή, μητέρα τεσσάρων παιδιών -της Κατερίνας, του Σπύρου, του Χρήστου και του μικρού Δημήτρη- έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, μετά από γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η γνωστή στην τοπική κοινωνία ως Ακριβούλα, άφησε ένα ανεξίτηλο κενό, προτού προλάβει να χαρεί πλήρως τις χαρές της ζωής και να δει τα παιδιά της να μεγαλώνουν.
