Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που τον άφησε μόνο του

Χειροπέδες πέρασαν χθες το βράδυ οι Αστυνομικοί στην 19χρονη αδελφή του 5χρονου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε μόνος του και χωρίς την επίβλεψη ενήλικα στο μπαλκόνι του σπιτιού του, στα Καμίνια, και σώθηκε από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, στην οποία η μητέρα είχε αναθέσει την επίβλεψη των δύο ανήλικων παιδιών της καθώς έλειπε στην Καλαμάτα για δουλειές, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ενώπιον του Εισαγγελέα και του Ανακριτή Πειραιά κατηγορούμενη για την παραμέληση του νηπίου.

Την ίδια ώρα, τόσο ο 5χρονος όσο και η 17χρονη αδελφή του, στην οποία η 19χρονη άφησε το παιδί και με τη σειρά της έφυγε από το σπίτι με αποτέλεσμα το αγοράκι να μείνει μόνο του, κλειδωμένο στο μπαλκόνι, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Οι Αστυνομικοί αναμένουν εντολή από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ώστε τα δύο ανήλικα παιδιά είτε να επιστρέψουν στους γονείς τους είτε να μεταφερθούν σε κάποια Δομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας ζήτησε το 5χρονο παιδί να φιλοξενηθεί προσωρινά από Δομή μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση της μητέρας των τριών παιδιών η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί στο Τμήμα.

