«Ήταν λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου», λέει η αδελφή του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι

Μιλώντας στο Mega, η νεαρή υποστήριξε ότι έφυγε για λίγο από το σπίτι και ζήτησε από το παιδί να καθίσει στον καναπέ και να δει τηλεόραση μέχρι να γυρίσει, κλειδώνοντας την πόρτα του σπιτιού για να μη φύγει.

Το λάθος της να αφήσει μόνο τον 5χρονο αδελφό της, με αποτέλεσμα να βγει μόνος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια, αναγνώρισε η 19χρονη αδελφή του.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω "θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο-τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει". Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα-δύο λεπτά, γιατί θα πήγαινα μέχρι το περίπτερο, και δεν περίμενα ότι το παιδάκι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17, ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο, και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι, γιατί του έχουμε πει να μη βγαίνει εκεί. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα-δύο λεπτά, αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Ήταν λάθος δικό μου. Καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου το παιδάκι».

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι για να βοηθήσει τον 5χρονο

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης, όταν μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που εκτελούσαν διατεταγμένη περιπολία στον ευρύτερο τομέα των Καμινίων, έλαβαν σήμα για ανήλικο που βρίσκεται στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετάει αντικείμενα.

Άμεσα η ομάδα μετέβη στο σημείο, όπου εντόπισε ανήλικο αγόρι. Στη συνέχεια μια αστυνομικός σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι, με τη βοήθεια συναδέλφου της, προκειμένου το παιδί να αποφύγει τα χειρότερα, με την επιχείρηση να στέφεται με απόλυτη επιτυχία.