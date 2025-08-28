Αγρίνιο: Εξιχνίαση κλοπής με λεία 2.500 πακέτα τσιγάρων

Η Αστυνομία του Αγρινίου εξιχνίασε υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, μετά από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να διέρρηξε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγρινίου μεταξύ 10 και 11 Απριλίου 2025.

Από το όχημα αφαίρεσε πέντε κιβώτια που περιείχαν συνολικά 2.500 πακέτα τσιγάρων, αξίας περίπου 20.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.