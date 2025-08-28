Περιφέρεια: Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας

Oρίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δεύτερο σημείο απολύμανσης οχημάτων στο πλαίσιο μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας έθεσε στη Γενική Δ/νση Δασών,το θέμα της πιθανής απαγόρευσης της θήρας σε περιοχές πέριξ των θετικών εκτροφών.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφέρει:

"Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 με θέμα την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας επικοινώνησε με την Γενική Δ/νση Δασών, θέτοντας το θέμα της πιθανής απαγόρευσης της θήρας σε περιοχές πέριξ των θετικών εκτροφών, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή εξάπλωση του νοσήματος.

Ταυτόχρονα, ορίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δεύτερο σημείο απολύμανσης οχημάτων στην περιοχή και συγκεκριμένα στην έξοδο του χωριού Λάππα προς Βουπράσιο με συντεταγμένες 38°5'29.86"Β 21°24'43.44"Α, στο οποίο θα απολυμαίνονται τα βυτία συλλογής γάλακτος και τα οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών που εξέρχονται της περιοχής προς Βουπράσιο.

Το σημείο απολύμανσης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00 πμ έως 12.00 μμ με έναρξη την Δευτέρα 1/9/2025.

Τονίζεται για ακόμη μια φορά η μεγάλη σημασία των μέτρων βιοπροφύλαξης που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εφαρμόζουν για την προστασία της μονάδας τους".