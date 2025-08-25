Σκύδρα: 75χρονος σκότωσε 72χρονο- Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με αυτοκίνητο

Στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε πίσω από την εξαφάνιση 72χρονου από το χωριό Δάφνη της Σκύδρας, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς έπεσε σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι τη στιγμή που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του. Ο άνδρας ομολόγησε σήμερα ότι πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημα, την έσυρε μέχρι μια χωματερή και την εγκατέλειψε εκεί.

«Εγώ το έκανα, τον πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ομολογώντας τη δολοφονία του 72χρονου.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις και, λίγο μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, επέστρεψε για να ομολογήσει τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Η εξαφάνιση

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό έχει εντοπιστεί το μηχανάκι του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη αίματος στο δίκυκλο το οποίο δεν έχει σημάδια από σύγκρουση.

Ο 72χρονος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από την Σκύδρα που είχε πάει για ψώνια.

Η εξαφάνιση του 72χρονου έχει δηλωθεί από τους συγγενείς του οι οποίοι τόνισαν ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν, ούτε οικονομικές εκκρεμότητες.