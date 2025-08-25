Θλίψη στο Καστρίτσι για τον Ντίνο Σπυρόπουλο, που «έσβησε» στο γάμο της εγγονής του

Από τα συναισθήματα χαράς στη θλίψη
Ο Ντίνος Σπυρόπουλος κατέρρευσε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Πάτρα, όπου βρέθηκε για τον γάμο της εγγονής του.
Ο γάμος επισκιάστηκε από το τραγικό περιστατικό με την περιοχή του Καστριτσίου να θρηνεί για τον θάνατό του.
Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπουρδούλη στην ομάδα του Facebook "Πάτρα, η πόλη της καρδιάς μας":
Η γειτονιά μας η Μαγούλα πενθεί
«Έφυγε» χορεύοντας, στο γαμήλιο γλέντι της εγγονής του, ο γείτονας και φίλος μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Καλό ταξίδι φίλε Ντίνο, πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη!
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του!
Ήταν συνταξιούχος ταξιτζής. Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί στον ιερό ναό της Υπαπαντής του Κάτω Καστριτσίου αύριο Τρίτη 26.8.2025 στις 5μμ και η ταφή του θα γίνει στο νεκροταφείο του Άνω Καστριτσίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr