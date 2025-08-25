Θλίψη στο Καστρίτσι για τον Ντίνο Σπυρόπουλο, που «έσβησε» στο γάμο της εγγονής του

Ο Ντίνος Σπυρόπουλος κατέρρευσε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Πάτρα, όπου βρέθηκε για τον γάμο της εγγονής του.

Ο γάμος επισκιάστηκε από το τραγικό περιστατικό με την περιοχή του Καστριτσίου να θρηνεί για τον θάνατό του.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπουρδούλη στην ομάδα του Facebook "Πάτρα, η πόλη της καρδιάς μας":

Η γειτονιά μας η Μαγούλα πενθεί

«Έφυγε» χορεύοντας, στο γαμήλιο γλέντι της εγγονής του, ο γείτονας και φίλος μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Καλό ταξίδι φίλε Ντίνο, πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη!

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του!

Ήταν συνταξιούχος ταξιτζής. Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί στον ιερό ναό της Υπαπαντής του Κάτω Καστριτσίου αύριο Τρίτη 26.8.2025 στις 5μμ και η ταφή του θα γίνει στο νεκροταφείο του Άνω Καστριτσίου.