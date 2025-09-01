Πραγματογνώμονας από το Μάτι στην υπόθεση εμπρησμού της Πάτρας- Τι αναμένουν οι δικηγόροι του 25χρονου και του 21χρονου

Δικαστικός πραγματογνώμονας, ορίστηκε, για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, από τις οικογένειες των δύο νεαρών που προφυλακίστηκαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες του thebest.gr.

Πρόκειται για τον Ανδριανό Γκουρμπάτση, που το 2018 είχε οριστεί από την Εισαγγελία Αθηνών ως πραγματογνώμονας για την τραγωδία στο Μάτι, όπου με βάση την έκθεσή του, ασκήθηκαν οι σχετικές ποινικές διώξεις. Είναι πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής και νομικός-ειδικός, γνωστός για τον ρόλο του στην αντιμετώπιση εμπρησμών. Ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης είναι ιδρυτής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού (ΔΑΕ), που δημιουργήθηκε το 2000, και υπηρέτησε ως πρώτος διευθυντής της. Η εμπειρία του αυτή καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την εκτίμησή του για τα αίτια της φονικής φωτιάς στο Γηροκομείο της Πάτρας. Η ΔΑΕ, να αναφέρουμε, είναι και η Διεύθυνση της πυροσβεστικής, που έβγαλε και το πρώτο πόρισμα της υπόθεσης του 25χρονου και του 21χρονου για τη φωτιά στο Γηροκομειό.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί το δεύτερο πόρισμα που ζήτησε η Ανακρίτρια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στο Γηροκομειό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι το περιεχόμενο του νέου πορίσματος δεν αναμένεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά από το αρχικό, το οποίο είχε καταλήξει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κηλίδωση.

Όταν ολοκληρωθούν και δημοσιοποιηθούν τόσο το πόρισμα της Πυροσβεστικής όσο και η έκθεση του πραγματογνώμονα που όρισαν οι οικογένειες, οι δικηγόροι των δύο προφυλακισμένων θα προχωρήσουν σε αίτημα αποφυλάκισης, με τα νέα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την αθωότητά τους και θα αμφισβητούν την εμπλοκή τους στην πυρκαγιά.