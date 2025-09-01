Τρεις οι δρόμοι «σκοτώστρες» στην Πάτρα- Η μια είναι η Ακτή Δυμαίων- Τι λένε στο thebest οι ταξιτζήδες

Για τρεις δρόμους «σκοτώστρες», κάνουν λόγο, με βάση την εμπειρία τους, ο οδηγοί ταξί της Πάτρας.

Η Ακτή Δυμαίων, η Ελευθερίου Βενιζέλου και η Νέα Εθνική Οδός είναι οι δρόμοι όπου τα τροχαία δυστυχήματα δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά συχνό φαινόμενο. Η επικινδυνότητα των δρόμων αυτών επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με το τραγικό τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων, όπου μία 86χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά.

«Αν κοιτάξει κανείς το ιστορικό των ατυχημάτων, στο παρελθόν, ιδιαίτερα με δίκυκλα, διαπιστώνει, ότι συμβαίνουν κυρίως σε τρεις δρόμους, όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες», εξηγεί στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Άγιος Χριστόφορος», Γιώργος Σίδερης. «Ένας από αυτούς είναι η Ακτή Δυμαίων, ο άλλος η Ελευθερίου Βενιζέλου και τέλος η Νέα Εθνική. Σε αυτούς τους δρόμους τα όρια ταχύτητας δεν τηρούνται, και τα συχνά δυστυχήματα το αποδεικνύουν. Η μεγάλη ταχύτητα σκοτώνει».

Ιδιαίτερα για την Ακτή Δυμαίων, ο κ. Σίδερης επισημαίνει και άλλα προβλήματα: «Εκτός της υψηλής ταχύτητας, το οδόστρωμα σε πολλά σημεία έχει να ανανεωθεί πάνω από 40 χρόνια, παρά τις παρεμβάσεις σε διασταυρώσεις, όπως, με την Παπαφλέσσα, τη Βορείου Ηπείρου και την Ιεροθέου. Επιπλέον, ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, παρά τις υπάρχουσες κολώνες, καθώς οι παλαιού τύπου λάμπες δεν επαρκούν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονται στο Νότιο Πάρκο την διασχίζουν για να περάσουν απέναντι».