Η Πάτρα θρηνεί νεκρούς σε τροχαία λόγω παραβάσεων- Τι λέει ο νόμος σε σχέση με τον ΚΟΚ- «Συχνό φαινόμενο οι αναστροφές» λένε οι ταξιτζήδες

Η Πάτρα μετρά ξανά νεκρούς στην άσφαλτο, καθώς δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το τίμημα της αδιαφορίας στον δρόμο.

Η αυξημένη ταχύτητα, οι παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και η συζήτηση γύρω από τις ποινικές ευθύνες σε τέτοιες περιπτώσεις ανοίγουν ξανά τον διάλογο για τα αίτια και τις συνέπειες των δυστυχημάτων. Υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση σηματοδότησης και επικίνδυνοι ελιγμοί μετατρέπουν την πόλη σε παγίδα θανάτου.

«Ένα φαινόμενο που ανήκει στον χώρο του ποινικού δικαίου, αλλά ταυτόχρονα απασχολεί συχνά τη κοινή γνώμη είναι η ευθύνη που ανακύπτει στις περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων. Θα σας αναπτύξω επομένως με συντομία τη διαβάθμιση που προχωράει το ποινικό δίκαιο στα τροχαία δυστυχήματα, από τα ελαφρύτερα στα βαρύτερα, ώστε ο κάθε ένας μας να μπορεί, σε έναν βαθμό φυσικά, να εντάξει κάθε περίπτωση που απασχολεί την επικαιρότητα, ξεχωριστά» εξηγεί στο thebest.gr o δικηγόρος Βασίλης Μάρκου.

Η διαβάθμιση σύμφωνα με τον κ. Μάρκου είναι:

α) Αμέλεια στην διαπίστωση ότι δεν έχω ικανότητα να οδηγήσω (πχ λόγω μέθης): Αμέλεια σημαίνει με απλά λόγια ότι ο “μέσος” άνθρωπος έπρεπε να το έχει προβλέψει, αλλά ήλπιζε πχ ότι θα ξεπεράσει τα εμπόδια.

Εδώ, εξαιτίας του αντικοινωνικού ή τυχοδιωκτικού ή/και υπεραισιόδοξου χαρακτήρα οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι με βάση το νόμο των πιθανοτήτων δεν θα συμβεί σ’ αυτούς το κακό.

β) Ταυτόχρονα προκαλούνται σωματικές βλάβες ή θάνατος: Η αιώνια διαμάχη του ανθρώπου με την “κακιά στιγμή”

γ) Εκ προθέσεως, έστω με ενδεχόμενο δόλο, περιέλευση σε επικίνδυνη για τη συγκοινωνία κατάσταση (π.χ. επικίνδυνη με ταχύτητα και ελιγμούς οδήγηση από συνήθεια ή χάριν απολαύσεως του «ζειν επικινδύνως»). 'Ήθελα να προκαλέσω μια επικίνδυνη κατάσταση ή τουλάχιστον έπρεπε να το προβλέψω, αλλά δεν με ενδιέφερε, δεν με απασχόλησε ηθικά:

δ) Πρόκληση στην προηγούμενη περίπτωση (γ) θανάτου (σε αυτή την περίπτωση υπάγεται η περίπτωση του οδηγού που παρέσυρε και σκότωσε τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα στην ΝΕΟ Πατρών- Κορίνθου στο ύψος της οδού Αμερικής. Ο οδηγός σε αυτή την περίπτωση, μετά και την αυστηροποίηση των ποινών, κινδυνεύει ακόμη και να εκτίσει ποινή φυλάκισης, καθώς με το νέο νόμο, δεν έχει όλη η ποινή που θα του επιβληθεί ανασταλτικό χαρακτήρα.

ε) Τέλος, δόλος έστω και ενδεχόμενος ως προς τη θανάτωση. Ανθρωποκτονία. Σε αυτήν ανήκουν οδηγοί σε «αποστολή θανάτου», είτε βάσει σχεδίου, είτε επειδή δεν ενδιέφερε, δεν απασχόλησε ηθικά (ενδεχόμενος δόλος). Στην τελευταία περίπτωση υπάγεται για παράδειγμα ο οδηγός ενός φορτηγού που αυξάνει ταχύτητα προσπερνώντας, εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, οφείλει να προβλέψει ότι μπορεί να προξενήσει θάνατο, η δική του η ασφάλεια δεν τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο λόγω του μεγέθους του φορτηγού και παρόλα αυτά επιλέγει να προσπεράσει υπό αυτές τις συνθήκες.

Συμπερασματικά, προσθέτει ο κ. Μάρκου: «Επομένως, ναι μεν το ανθρώπινο ένστικτο μπροστά στο ανεξήγητο κακό μπορεί να ζητάει την επιβολή των βαρυτέρων των ποινών χάριν εξιλέωσης, αλλά η επιστήμη του ποινικού δικαίου μας βοηθάει στην εξήγηση των περιστατικών με ορθολογικούς -τουλάχιστον- όρους και στη διαβάθμισή τους από τα ελαφρύτερα στα βαρύτερα σε επίπεδο ποινών σύμφωνα πάντα και με την αρχέγονη ανθρώπινη ψυχοσύνθεση».

Ταξί: Συχνό φαινόμενο οι αναστροφές

«Η Νέα Εθνική Οδός, σε πολλά της σημεία, όπως και η Ακτή Δυμαίων είναι επικίνδυνες, ωστόσο δεν φταίνε μόνο οι δρόμοι, το είδαμε στα δυο θανατηφόρα τροχαία που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη μας. Η αυξημένη ταχύτητα και η παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, είναι τα πρώτα αίτια των δυστυχημάτων. Εμείς, ως οδηγοί ταξί, καθημερινά, βλέπουμε να συμβαίνουν παραβάσεις και μάλιστα επικίνδυνες, όπως η χθεσινή στην οδό Αμερικής, με την αναστροφή, που είναι συχνό φαινόμενο στους οδηγούς. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αναστροφή, υπάρχουν πινακίδες, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να μην το κάνει, όπως και την παραβίαση του κόκκινου φαναριού και του stop. Είναι κρίμα να χάνονται ζωές από λάθη που είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε» επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Άγιος Χριστόφορος», Γιώργος Σίδερης.