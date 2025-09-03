Δυτ. Ελλάδα: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 800 δενδρύλλια- Τρεις συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος καλλιέργειας ινδικής κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είχαν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση περιοχή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπου υπήρχαν ενδείξεις για ύπαρξη εκτεταμένης φυτείας κάνναβης.

Το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την τοποθεσία και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τρία άτομα την ώρα που φρόντιζαν τη φυτεία.

Στον χώρο εντοπίστηκαν περίπου 800 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με κατηγορίες για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.