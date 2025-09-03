Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο νεκροί την τελευταία εβδομάδα

Επιπλέον δύο θάνατοι και εννέα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σε διάστημα μίας εβδομάδας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πιο αναλυτικά, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης 2025, μέχρι τις 03/09/2025, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 69 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 57 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 12 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν εννέα νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση. Συνολικά έως σήμερα στη χώρα μας έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 71 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη).

Μέχρι στιγμής όλοι όσοι έχουν νοσήσει με τον ιό του Δυτικού Νείλου χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οκτώ ασθενείς. Συνολικά 56 έχουν λάβει εξιτήριο.

Από το σύνολο των κρουσμάτων, τα 18 έχουν εντοπιστεί σε δήμους της Αττικής, ενώ «βαρύ φορτίο» σηκώνει και η Λάρισα, συγκεντρώνοντας 17 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).