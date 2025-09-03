Συνάντηση Τραμπ με Μακρόν, Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για την ασφάλεια της Ουκρανίας την Πέμπτη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη για τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Η επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων». Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλέξαντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντερίκσεν και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, ενώ άλλοι θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να προτείνει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να συζητήσει με τον Τραμπ την ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Η «Συμμαχία των Προθύμων», αποτελείται από περίπου τριάντα χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, που είναι έτοιμες να υποστηρίξουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Εξετάζεται ακόμη η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, μόλις επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επιθετικότητα.