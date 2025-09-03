Συνάντηση Τραμπ με Μακρόν, Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για την ασφάλεια της Ουκρανίας την Πέμπτη

Ποιοι θα συμμετέχουν στη συνάντηση
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη για τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.
Η επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων». Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλέξαντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντερίκσεν και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, ενώ άλλοι θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο Ζελένσκι αναμένεται να προτείνει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να συζητήσει με τον Τραμπ την ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα.
Η «Συμμαχία των Προθύμων», αποτελείται από περίπου τριάντα χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, που είναι έτοιμες να υποστηρίξουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Εξετάζεται ακόμη η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, μόλις επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επιθετικότητα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr