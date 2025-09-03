Ανείπωτη τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε- Νεκρό και το βρέφος

Το τραγικό συμβάν έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης (3/9/25) και έγινε στην οδό Σκρα στα Πατήσια, με την άτυχη γυναίκα να αφήνει την τελευταία πνοή της, την ώρα που έφερνε στον κόσμο ένα μωρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν στο μήνα της «αλλά όχι για να γεννήσει σήμερα». Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι στα Πατήσια, την βρήκαν ξαπλωμένη, έχοντας αφήσει την τελευταία πνοή της και ενώ είχε ακόμα στο σώμα της τον ομφάλιο λώρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον ίδιο χώρο υπήρχαν και δύο παιδάκια.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη και πώς η γυναίκα «έσβησε». Όπως είπε ο σύζυγός της στους αστυνομικούς, ο ίδιος έλειπε από το σπίτι και όταν επέστρεψε, βρήκε την γυναίκα του παγωμένη.