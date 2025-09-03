Reuters: Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να συζητούν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περπατούσε δίπλα-δίπλα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη, ένα ανοιχτό μικρόφωνο τους έπιασε να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η στιγμή ήρθε καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην κεφαλή μιας αντιπροσωπείας από περισσότερους από δύο δωδεκάδες ξένους ηγέτες για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters. Η διοίκηση ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κίνας ανέφερε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από την CCTV είχε 1,9 δισεκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο και πάνω από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.