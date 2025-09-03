Πούτιν: Είμαι έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι- Να έρθει στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

Ωστόσο, Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε σε άλλο σημείο ότι τίθεται το ερώτημα εάν μια τέτοια συνάντηση θα είχε πραγματικά νόημα.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι «η Ρωσία δεν πολεμά για εδάφη στην Ουκρανία, αλλά για τα δικαιώματα των ανθρώπων», ενώ τόνισε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της εγγυήσεις ασφάλειας. «Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία», είπε, «αλλά ισχύει και για τη Ρωσία».

Παράλληλα, επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεση της Μόσχας στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θέμα που παραμένει σημείο αιχμής στις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, έκανε λόγο για «μια αποτυχημένη προσπάθεια αποποίησης ευθυνών για την ουκρανική τραγωδία».

Ο Πούτιν τόνισε ότι υπεύθυνοι για την κατάσταση είναι «όσοι αγνόησαν τα ρωσικά συμφέροντα ασφάλειας» και υπογράμμισε πως εάν επικρατήσει η κοινή λογική «μπορούμε να συμφωνήσουμε σε έναν αποδεκτό τρόπο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία». Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», αλλά διαφορετικά «θα χρειαστεί να το λύσουμε στρατιωτικά».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία», ενώ ανέφερε ότι «ο εχθρός προσπαθεί να καλύψει τα κενά αναδιατάσσοντας τις δυνάμεις του». Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι «ανίκανος να διεξαγάγει μεγάλης κλίμακας επίθεση», κάτι που, όπως είπε, δείχνει ότι «η Ουκρανία διαθέτει πλέον λιγότερα στρατιωτικά αποθέματα».