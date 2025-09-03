Κέρκυρα: Νεκρός 74χρονος κατά τη διάρκεια οργανωμένης κατάδυσης

Την ζωή του ενώ έκανε κατάδυση, έχασε ένας 74χρονος Γερμανός στην Κέρκυρα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, το μεσημέρι της Τρίτης (2/9), η Λιμενική Αρχή της Παλαιοκαστρίτσας ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός 74χρονου Γερμανού χωρίς τις αισθήσεις του, στην θαλάσσια περιοχή «Άγιος Ισίδωρος».

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διενέργεια οργανωμένης κατάδυσης σε επιχείρηση καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής. Στη συνέχεια, ανασύρθηκε από σκάφος της επιχείρησης στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ο 74χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός.