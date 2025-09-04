ΕΚΤΑΚΤΟ:Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube παγκοσμίως

Προβλήματα παρατηρούνται για την Google παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα στις αναζητήσεις της Google.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, αντίστοιχα θέματα έχουν το YouTube και το gmail με εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται φυσικά.

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία , τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες να έχουν θέματα.