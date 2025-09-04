Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο»- Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

«Χάσαμε έναν άγγελο. Δεν μας είχε πει ποτέ όχι σε τίποτα. Ήταν η καλύτερη ψυχή του κόσμου. Δεν υπήρχε τέτοιο παιδί, τέτοιο χαμόγελο. Ήταν ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού το παιδί μου. Έλειπε συνέχεια. Τώρα τον τελευταίο μήνα ήταν εδώ στην Πάτρα. Πήγαινε κανονικά στον δρόμο, κάποιος έκανε αναστροφή κι έπεσε πάνω του» είπε η μητέρα του 27χρονου λίγες ώρες πριν την κηδεία.

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα οι γονείς, τα τέσσερα αδέλφια και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι στον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα που έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έκανε αναστροφή στη συμβολή των οδών Αμερικής και εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών.

Για κακούργημα ο οδηγός που παρέσυρε τη μηχανή του 27χρονου

Η εισαγγελία της Πάτρας άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε τον θάνατο στον οδηγό του ΙΧ που το πρωί της Τρίτης προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο.

Ο οδηγός εμφανίστηκε χθες, Τετάρτη, στον εισαγγελέα λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή, ενώ στο μεταξύ κρατείται στην Αστυνομικό Διεύθυνση Αχαϊας.

Ο ίδιος δεν προέβη σε καμία δήλωση μέχρι την απολογία του.

Στο αυτοκίνητό του επέβαινε με τα δύο από τα τρία παιδιά του, έκανε αναστροφή, χτύπησε τη μηχανή, σταμάτησε, περίμενε το ασθενοφόρο και όταν οι διασώστες ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και έφυγαν για το Νοσοκομείο, ακολούθησε και εκείνος.

Συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών έξω από το Νοσοκομείο Ρίου.