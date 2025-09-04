Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων

Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 17 από τους 49 συλληφθέντες

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά της Κρήτης. Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμη 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα. Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος Ένα δικό τους λεξιλόγιο με κωδικές ονομασίες φαίνεται να είχαν επινοήσει οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα τα μέλη της «Μαφίας της Κρήτης» χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις για να περιγράψουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν κάποιες από τις λέξεις αυτές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, όταν τα μέλη της οργάνωσης μιλούσαν για «κάλας» αναφερόντουσαν σε καλάσνικοφ, ενώ όταν έλεγαν «νάνο», «μικρό» ή «κοντό» μιλούσαν για καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι. Το καλάσνικοφ με σταθερό κοντάκι ήταν «μηχανάκι με μακρύ ψαλίδι» ή «μακρυψάλιδο» ή «grand». H κοκαΐνη είχε 13 «κωδικούς», μεταξύ των οποίων ήταν: «μέλια», «πετσέτα», «πρωτεΐνη», «πορτοκάλι», και «μπυράκι». «Προσκλητήρια», «κουφέτα», «καρφάκια» ή «βιδάκια» ήταν τα φυσίγγια, ενώ για τους αστυνομικούς τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «σκ@τ@» ή «μαϊμού».

Δυο βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του κυκλώματος που διακινούσε και ναρκωτικά στην Κρήτη παρουσίασε η ΕΡΤ. Αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανιών ανέβηκαν σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή και κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα, πελάτες του κυκλώματος, να επισκέπτονται το σπίτι ενός από τους διακινητές, με το ψευδώνυμο «Στρατηγός». Ο 68χρονος έχει συλληφθεί στη διάρκεια της αποδόμησης της οργάνωσης, και ήδη έχει προφυλακιστεί. Μαζί του, είχαν συλληφθεί και δύο άτομα τα οποία τον προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες. Tην στιγμή της σύλληψης, του είχαν παραδώσει μια σακούλα με πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Χανιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε γλάστρες δύο δενδρύλλια κάνναβης, και σε δύο νάιλον σακούλες 1 κιλό και 995 γραμμάρια χασίς. Στις οικίες των δύο προμηθευτών, που επίσης προφυλακίστηκαν, οι αστυνομικοί βρήκαν χρήματα, ακατέργαστη κάνναβη και δενδρύλλια κάνναβης.

