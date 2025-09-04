Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο σε τσίρκο

Ατύχημα με πτώση από ύψος 9 μέτρων είχε μια 19χρονη ακροβάτης σε τσίρκο στην Κολομβία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος, η πτώση σημειώθηκε την ώρα που η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί.