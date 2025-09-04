Πατήσια: Μπροστά στα ανήλικα παιδιά της γέννησε και ξεψύχησε η 34χρονη

Μια τραγωδία εκτυλίχτηκε χτες το απόγευμα στην περιοχή των Πατησίων όπου μια 34χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, από τον σύζυγό της, με το νεογέννητο παιδί της δίπλα, επίσης νεκρό.

Η γυναίκα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι μπροστά στα δύο παιδιά της, 3 και 5 ετών, και στη συνέχεια ξεψύχησε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 34χρονη είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι και όχι σε νοσοκομείο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι πως η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια ωστόσο απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.

Ο σύζυγος και πατέρας έλειπε στη δουλειά και όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε τη γυναίκα και το νεογέννητο παιδί του νεκρούς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η 34χρονη είχε κόψει μόνη της και τον ομφάλιο λώρο.

Μια γειτόνισσα της οικογένειας ανέφερε σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους: «Λυπήθηκα πολύ για την Ειρήνη, ήταν ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Για μένα δεν έπρεπε να την αφήσουν που ήταν έγκυος στο σπίτι. Έπρεπε να έχει κάποιον δίπλα της. Καλό παράδεισο να έχει, λυπάμαι πολύ γιατί άφησε δύο παιδάκια στον δρόμο. Ο αδερφός της μου είπε ότι δεν είχε πρόβλημα υγείας, ότι ήταν λίγο κρυωμένη και ήταν στον μήνα της να γεννήσει. Ο σύζυγος δούλευε. Ο αδελφός της μου είπε ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της. Ήταν καλός άνθρωπος, πολύ ευγενική. Και τα προηγούμενα παιδιά, έμαθα, στο σπίτι τα γέννησε».