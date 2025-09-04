Καιρός: «Διπρόσωπος» σήμερα με ζέστη, αστάθεια και βοριάδες

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha αναφέρει πως «τα φαινόμενα στις ορεινές και βόρειο- βορειοδυτικές περιοχές δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από κεραυνούς, αστραπές και χαλάζι, ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρών να έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Λίγα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο. Από την Παρασκευή 5/9/25 και μετά, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ο καιρός θα είναι καλός και στη στεριά και στη θάλασσα με τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από τα κανονικά».

«Διπρόσωπος» θα είναι σήμερα ο καιρός με καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λιακάδα στο Αιγαίο με βοριάδες, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του σημειώνει πως σήμερα η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές, ενώ εφιστά την προσοχή κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!

Ο καιρός σήμερα

Στα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ στις θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι στην Ανατολική Θεσσαλία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Από το μεσημέρι κι έπειτα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 1 έως 30, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 32, στην υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 34, στις Κυκλάδες από 23 έως 30, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 32 και στην Κρήτη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

Ο καιρός της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια και πρόσκαιρες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.