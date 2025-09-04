Στην Εισαγγελία σήμερα η γυναίκα που άφησε βρέφος 30 ημερών κοντά στην Ακρόπολη

Ενώπιον του Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η γυναίκα Ρομά η οποία χθες το βράδυ άφησε ένα βρέφος 30 ημερών σε έναν άγνωστο με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο, κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ως η μητέρα του βρέφους, συνελήφθη χθες το βράδυ για Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκου και ενώ είχε πάει στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως ο άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί όσο αυτή ψώνιζε μέσα στο σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκε.

Ερωτηματικά, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι αν και η ίδια αντιλήφθηκε αμέσως ότι το παιδί είχε φύγει από δίπλα της δεν πήγε κατευθείαν στο κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα ώστε να καταγγείλει την αρπαγή αλλά περίμενε να φτάσει μέχρι τον Πειραιά.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ μια 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το 30 ημερών βρέφος παραμένει στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία ενώ οι Αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και γύρω από το πάρκο για να εξακριβώσουν ποιος πήρε το παιδί και το εγκατέλειψε.