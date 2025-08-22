Στα όπλα ξανά στην Ηφαίστου: Φτάνει η ώρα να ανοίξουμε και δεν έχουμε που να καθίσουν οι πελάτες μας

Αναστατωμένοι, παραμένουν, οι καταστηματάρχες εστίασης του πεζόδρομου της Ηφαίστου, καθώς παραμένει σε «αδράνεια», όπως λένε, το ζήτημα με τα τραπεζοκαθίσματα.

Να θυμίσουμε, ότι στα μέσα Ιουλίου, μετά από απόφαση του Δήμου Πατρέων, μπήκαν κίτρινες διαγραμμίσεις, προκειμένου να οροθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα και όπως είχαν πει τότε στο thebest.gr οι καταστηματάρχες «Σε κάποια καταστήματα έχουν αφήσει 60 πόντους, δηλαδή δεν μπαίνει ούτε καρέκλα». Μετά από αυτή την εξέλιξη είναι στα «κάγκελα», διαμαρτυρόμενοι για τις διαγραμμίσεις και τον ελάχιστο χώρο που μένει πλέον για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων τους. Σύμφωνα, με τη δημοτική αρχή οι διαγραμμίσεις τόσο στον πεζόδορμο της Ηφαίστου, όσο και της Τριών Ναυάρχων, λίγες ημέρες αργότερα, για την προσβασιμότητα πεζών, ΑμΕΑ και οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Σήμερα, δυο μήνες μετά, αντιπροσωπία των καταστηματαρχών, πήγε στο Δημαρχείο και ζήτησε ακρόαση τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχό, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς δεν ευρίσκονταν εκεί. «Δεν έχει δοθεί ακόμα λύση στο πρόβλημα μας. Μας είπαν να στείλουμε e-mail για να κλείσουμε ραντεβού, για να προγραμματιστεί συνάντηση, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Πρέπει να γίνει κάτι, γιατί αν είμαστε παραβατικοί, απειλούμαστε μέχρι και με αφαίρεση αδείας. Δυστυχώς, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αν δεν έχει αποτέλεσμα η συνάντηση, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες κινητοποιήσεις. Φτάνει η ώρα να ανοίξουμε και δεν έχουμε που να καθίσουν οι πελάτες μας » λένε στο thebest.gr.