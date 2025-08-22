«Αδειάζουν» τα θρανία: Στο 24,03% η μείωση στη Δυτική Ελλάδα- Ποιος νομός «πρωταγωνιστεί» στις απώλειες

Μείωση, που φτάνει το 24,03%, έχει καταγραφεί στις εγγραφές του μαθητικού δυναμικού της Δυτικής Ελλάδας, την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αναδεικνύει το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνουν την ανησυχία που υπάρχει για τη συνεχή μείωση του αριθμού των μαθητών και τις επιπτώσεις που έχει αυτό, στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, στο thebest.gr ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Δελέγκος, «υπάρχει και ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για το νέο σχολικό έτος 2025-2026, καθώς κανένα σχολείο στη Δυτική Ελλάδα δεν τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ούτε προχωρά σε κλείσιμο, παρά τη μείωση του μαθητικού δυναμικού. Όλες οι σχολικές μονάδες συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. Στηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να παραμείνει ενεργό το σύνολο των σχολικών υποδομών».

Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού φαίνεται ξεκάθαρα στα επίσημα στοιχεία των εγγραφών της τελευταίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, στην Αχαΐα, από το σχολικό έτος 2014-2015 έως και το 2024-2025, οι εγγραφές παρουσίασαν πτώση 19,77%. Αυτό σημαίνει ότι από τις 3.267 εγγραφές που είχαν καταγραφεί το 2014, πέρυσι μειώθηκαν σε 2.621.

Ανησυχητική είναι η εικόνα στο νομό Ηλείας, όπου η μείωση αγγίζει το 30,76%. Οι εγγραφές από 1.541 το 2014 έπεσαν στις 1.067 το 2025, αποτυπώνοντας έντονα τη δημογραφική κρίση στην περιοχή.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η πτώση φτάνει το 25,67%, καθώς από 2.154 εγγραφές το 2014, το 2025 καταγράφηκαν μόλις 1.601.

Συνολικά, στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας, οι εγγραφές παρουσίασαν πτώση την τελευταία δεκαετία. Το 2014 είχαν εγγραφεί 6.962 μαθητές, ενώ την περσινή σχολική χρονιά ο αριθμός ήταν στους 5.208, καταγράφοντας, έτσι, μείωση που φτάνει το 24,03%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 οι επίσημοι αριθμοί εγγραφών δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. «Με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεχής τάση μείωσης» λέει o κ. Δελέγκος.