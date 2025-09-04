Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα - Πώς λειτουργούσαν οι δύο ομάδες

Όπως ανακοινώθηκε έχουν σφραγιστεί 7 βενζινάδικα καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία πρατήρια και τρείς αποθήκες με παράνομες δεξαμενές καυσίμων.

Σε τουλάχιστον πέντε περιοχές της επικράτειας (Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία) κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα που διακινούσαν οι δύο ομάδες από τις οποίες αποτελούνταν το κύκλωμα λαθρεμπορίας που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε ένα μήνα έλαβαν 29 παραγγελίες για το εν λόγω προϊόν.

Διακινούσαν και ναυτιλιακό πετρέλαιο Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι, αξιοποιώντας την υποδομή που είχαν δημιουργήσει, λειτουργούσαν και εκτός των πλαισίων του κύκλωματος καθώς προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς και εν συνεχεία το διέθεταν με βυτιοφόρα σε σπίτια πελατών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς φορολογικά στοιχεία σε χαμηλή τιμή, κατόπιν παραγγελιών που λάμβαναν για εφοδιασμό με πετρέλαιο θέρμανσης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που φαινομενικά προσομοίαζε με ηλεκτρονικό παιχνίδι (πασιέντζα), κατόπιν συνδυασμού πλήκτρων και εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εμφάνιζε κρυφό μενού επιλογών το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο νόμιμο σύστημα εισροών - εκροών των πρατηρίων, όπου κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων παραμέτρων πραγματοποιούνταν ελλειμματικές παραδόσεις κατά ποσοστό 25%.

Tο κύκλωμα εξαπατούσε τους καταναλωτές με ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων καθόσον τα μέλη του διέθεταν παράνομο λογισμικό με ονομασία «Solitaire», με το οποίο παρέμβαιναν στο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών της ΑΑΔΕ, παραδίδοντας κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων των πελατών μικρότερές ποσότητες καυσίμων σε ποσοστό μέχρι 25 % από τις αναγραφόμενες ενδείξεις στις μετρητικές διατάξεις των αντλιών, οι οποίοι όμως χρεώνονταν κανονικά την εκάστοτε αναγραφόμενη ποσότητα.

- εφοδίαζαν τους οδηγούς των βυτιοφόρων με εικονικά παραστατικά (τιμολόγια και φορτωτικές που εμφάνιζαν νόμιμες εταιρείες ως προμηθευτές και πρατήρια ως τόπους παράδοσης), προκειμένου να παραπλανούν τις ελεγκτικές Αρχές σε τυχόν ελέγχους, - εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά στις αντλίες και στα συστήματα εισροών- εκροών πρατηρίων καυσίμων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις έως και 25% σε βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι χρεώνονταν κανονικά για ποσότητες καυσίμων που δεν παραλάμβαναν και - εφάρμοζαν προγράμματα και εφαρμογές παραποίησης δεδομένων, ώστε να μην καταγράφονται οι πραγματικές ποσότητες βενζίνης και να αποφεύγεται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και προγράμματα που παρήγαγαν ψευδείς αναφορές πωλήσεων, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται σημαντικό μέρος των συναλλαγών.

Για την κάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας, είχαν αναπτύξει ένα ολόκληρο πλέγμα μεθοδεύσεων:

Περαιτέρω, οι ποσότητες της βενζίνης που δεν εξάγονταν αποθηκεύονταν προσωρινά σε εγκαταστάσεις σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που μισθώνονταν από τον αρχηγό της υποομάδας και εν συνεχεία, με τη χρήση εικονικών παραστατικών μεταφέρονταν σε χώρους της Δυτικής Αττικής. Εκεί, διοχετεύονταν σε πρατήρια καυσίμων, τα οποία συνδέονταν με τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης.

Με τον τρόπο αυτό, το κύκλωμα επιτύγχανε διπλό όφελος: αφενός την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φορολογικών επιβαρύνσεων και αφετέρου τη διασφάλιση της νομιμοφάνειας μέσω παραπλανητικών εγγράφων και δηλώσεων.

Έτσι, κατά τις διελεύσεις από το αρμόδιο Τελωνείο εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βυτιοφόρα οχήματα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, παρουσίαζαν διαφορετικό φορτίο από το δηλωθέν, και συγκεκριμένα το ιταλικό φορτίο αντί της βενζίνης, δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν πράγματι εξαχθεί ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στην ουσία η πραγματική βενζίνη είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Τα μέλη της ομάδας αυτής υπό τις οδηγίες του αρχηγού της προμηθεύονταν από την Ιταλία ποσότητες ελαίων πετρελαίου, τα οποία ήταν διαφορετικής δασμοφορολογικής κλάσης και είδους από το δηλωμένο στην εκάστοτε διασάφηση εξαγωγής φορτίο. Τα προϊόντα αυτά, τα οποία δεν υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλώνονταν προσχηματικά ότι προορίζονταν για ελληνική εταιρεία, με τόπο παράδοσης περιοχή της Θεσσαλονίκης, δήθεν έδρα ανύπαρκτης νομικής οντότητας, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν για να «κλείνουν» οι εκκρεμείς διασαφήσεις εξαγωγής βενζίνης προς την Αλβανία.

Στις τελωνειακές αρχές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας δηλωνόταν ότι τα φορτία προορίζονταν για αλβανική εταιρεία, όμως στην πράξη η βενζίνη παρέμενε στην Ελλάδα για παράνομη διάθεση και οι εξαγωγές εμφανίζονταν τυπικά ως ολοκληρωμένες.

Η δράση της βασιζόταν σε ένα σύνθετο σχήμα εικονικών εξαγωγών προς την Αλβανία, με παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις.

Η δεύτερη ομάδα Η δεύτερη υποομάδα είχε αναλάβει τη συστηματική προμήθεια και διάθεση στην ελληνική επικράτεια μεγάλων ποσοτήτων αμόλυβδης βενζίνης, οι οποίες προέρχονταν από Ρουμανία και Βουλγαρία.

- ο 50χρονος, τη διεύθυνε και συντόνιζε, διαχειριζόταν των χώρο στην περιοχή των Τρικάλων, μεριμνούσε για τις παραγγελίες, τη μεταφορά και παραλαβή των ποσοτήτων από το εξωτερικό και την προσωρινή αποθήκευση στις υπόγειες δεξαμενές, - ένας 47χρονος και ένας 54χρονος, είχαν αναλάβει την προσωρινή εναπόθεση των διαλυτών στις υπόγειες δεξαμενές, από κοινού με τον 50χρονο, ενώ - μια 47χρονη, ήταν διαχειρίστρια της βουλγάρικης προμηθεύτριας εταιρείας.

Στη συνέχεια, οι ποσότητες παραλαμβάνονταν από βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος αρχηγός της οργάνωσης και κατέληγαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου αναμειγνύονταν με καύσιμα.

Έδρα της ομάδας αυτής ήταν εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη ενώ τους διαλύτες τους εισήγαγαν από δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια τους μετάγγιζαν προσωρινά - κυρίως βραδινές ώρες - σε υπόγειες δεξαμενές εγκατάστασης σε περιοχή των Τρικάλων, όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το κύκλωμα με αρχηγό έναν 39χρονο, λειτουργούσε σε δύο ομάδες. Η πρώτη υποομάδα, με υπαρχηγό 50χρονο, δραστηριοποιούνταν στη εισαγωγή και μεταφορά στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, μέσω βυτιοφόρων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.

Μόνο για το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ , διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλώσεις σχετικά με εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στο εκτεταμένο λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων, τη χρήση παράνομων λογισμικών για εξαπάτηση των καταναλωτών με ελλειμματικές παραδόσεις και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγου Φώτιου Ντουΐτση:

«Καλημέρα σε όλους.

Η υπόθεση που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί ακόμη ένα καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων και νοθευμένων καυσίμων. Πρόκειται για μια υπόθεση που επηρεάζει άμεσα τόσο την εθνική οικονομία όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι ζημιώνονται οικονομικά, ενώ παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο τα οχήματά τους και τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη, ενδελεχή και επίμονη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση με διεθνικές διασυνδέσεις, που είχε αναπτύξει δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,

ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Η παράνομη δραστηριότητά τους ωστόσο δεν περιοριζόταν εκεί. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές και κατ’ επέκταση οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας είναι ενδεικτικά του εύρους της παράνομης δράσης τους. Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι δασμοφορολογικές απώλειες για το Δημόσιο ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα βρίσκονταν σε περιοχές της Αττικής (Άνω Λιόσια, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Παλαιό Φάληρο) καθώς και σε περιοχές των Τρικάλων, της Ηπείρου και της Λακωνίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από τον παράνομο πλουτισμό τους, μετέρχονταν τεχνάσματα που απαιτούσαν οργανωμένες διαδικασίες, καθώς προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών και χρησιμοποιούσαν ψευδή παραστατικά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε χθες, συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι διευθύνοντες των δύο υποομάδων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, οχήματα, ποσότητες καυσίμων και ειδικά λογισμικά που χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των αντλιών και των συστημάτων παρακολούθησης.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με αφοσίωση και συνέπεια θα συνεχίσει να χτυπάει στη ρίζα το οργανωμένο έγκλημα, αποδομώντας εγκληματικές οργανώσεις, με κύριο μέλημα την προστασία των πολιτών, της εύρυθμής λειτουργίας της αγοράς και εν γενει του Κράτους.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω μια διαπίστωση με έναν απλό υπολογισμό που έκανα. Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των καυσίμων που διακινήθηκαν και που αναφέρθηκαν παραπάνω και εκτιμώντας ότι ένα κοινό ρεζερβουάρ γεμίζει με πενήντα λίτρα, πάνω από 30.000 οχήματα εφοδιάστηκαν στην περίοδο αυτή με λαθραίο νοθευμένο και ελλιπές καύσιμο.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη των Υπηρεσιών που συνεργάστηκαν για να μπει τέλος στην εγκληματική δράση αυτής της οργάνωσης:

Την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, που είχε την προανάκριση, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, τις Υποδιευθύνσεις Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Ναρκωτικών και Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα στελέχη της οποίας παρείχαν σημαντική συμβολή στην αποκωδικοποίηση της λειτουργίας των μη εξουσιοδοτημένων λογισμικών προγραμμάτων που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών – εκροών την ημέρα της επιχείρησης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Τρικάλων, Μαγνησίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Άρτας, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, καθώς και τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των κατά τόπους Περιφερειών.

Η συμβολή όλων των ανωτέρω υπήρξε καθοριστική για την αποδόμηση της οργάνωσης και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας αναπτύξει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σας ευχαριστώ».

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.

Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στο εκτεταμένο λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων, τη χρήση παράνομων λογισμικών για εξαπάτηση των καταναλωτών με ελλειμματικές παραδόσεις και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου και της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της επικράτειας από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Ομάδων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, της Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Τρικάλων, Μαγνησίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Άρτας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς και υπαλλήλων των κατά τόπους Περιφερειών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά -22- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον -8- άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η αποκάλυψη της δράσης της οργάνωσης ήταν αποτέλεσμα συστηματικής και συνδυαστικής ανάλυσης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και της συνεχούς ανατροφοδότησης του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ενώ μετά από πολύμηνες έρευνες σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν και εντάχθηκαν, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε συστηματική και διαρκή δράση και ιεραρχική δομή και επεδίωκε τη διάπραξη παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Η οργάνωση, υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του 39χρονου αρχηγού, προς εξυπηρέτηση του παράνομου σκοπού της είχε αναπτύξει δύο κύριες υποομάδες δράσης, οι οποίες αλληλεπιδρούσαν με συνοχή και συντονισμό.

Η πρώτη υποομάδα, με υπαρχηγό 50χρονο, δραστηριοποιούνταν στη εισαγωγή και μεταφορά στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, τα μέλη, έχοντας ως έδρα εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια ως εγκεκριμένος μεταφορέας χημικών προϊόντων, καθώς και δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία, εισήγαγαν τους διαλύτες στη χώρα και στη συνέχεια τους μετάγγιζαν προσωρινά σε υπόγειες δεξαμενές εγκατάστασης σε περιοχή των Τρικάλων, όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως βραδινές ώρες.

Στη συνέχεια, οι ποσότητες παραλαμβάνονταν από βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος αρχηγός της οργάνωσης και κατέληγαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου αναμειγνύονταν με καύσιμα.

Σημειώνεται ότι, από τα μέσα Αυγούστου, γινόταν απευθείας μετάγγιση-παραλαβή των διαλυτών σε βυτία που διαχειριζόταν ο 39χρονος, σε περιοχή πλησίον της Λάρισας, λόγω παύσης της χρήσης του χώρου στην περιοχή των Τρικάλων.

Με αυτό τον τρόπο, το μίγμα των χημικών διαλυτών και των καυσίμων κατέληγε σε πελάτες των πρατηρίων, ενώ ο εκάστοτε ανεφοδιασμός δεν δηλωνόταν στο σύστημα εισροών – εκροών της Α.Α.Δ.Ε, εξαπατώντας με αυτό τον τρόπο καταναλωτές και Δημόσιο.

Από τις έρευνες προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της Α’ υποομάδας:

ο 50χρονος, διεύθυνε και συντόνιζε τη λειτουργία της υποομάδας, διαχειριζόταν των χώρο στην περιοχή των Τρικάλων, μεριμνούσε για τις παραγγελίες, τη μεταφορά και παραλαβή των ποσοτήτων από το εξωτερικό και την προσωρινή αποθήκευση στις υπόγειες δεξαμενές,

47χρονος και 54χρονος, είχαν αναλάβει την προσωρινή εναπόθεση των διαλυτών στις υπόγειες δεξαμενές, από κοινού με τον 50χρονο, ενώ

47χρονη, ήταν διαχειρίστρια της βουλγάρικης προμηθεύτριας εταιρείας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -7- περιπτώσεις μεταφορών διαλυτών από το εξωτερικό, συνολικής ποσότητας -212.213- λίτρων, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Παράλληλα, ερευνώνται οι παραδόσεις νοθευμένων ποσοτήτων υγραερίου κίνησης από εταιρεία με έδρα στα Τρίκαλα –πιθανώς με μείωση της περιεκτικότητας του προπανίου-, τις οποίες παραλάμβανε με βυτιοφόρο 46χρονος για λογαριασμό της οργάνωσης.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης κατείχε και η δεύτερη υποομάδα, η οποία είχε αναλάβει τη συστηματική προμήθεια και διάθεση στην ελληνική επικράτεια μεγάλων ποσοτήτων αμόλυβδης βενζίνης, οι οποίες προέρχονταν από Χώρες του εξωτερικού (Ρουμανία και Βουλγαρία).

Η δράση της βασιζόταν σε ένα σύνθετο σχήμα εικονικών εξαγωγών προς την Αλβανία, με κατάχρηση τελωνειακών διαδικασιών (παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα) και ψευδείς δηλώσεις.

Ειδικότερα, στις τελωνειακές αρχές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας δηλωνόταν ότι τα φορτία προορίζονταν για αλβανική εταιρεία, όμως στην πράξη η βενζίνη παρέμενε στην Ελλάδα για παράνομη διάθεση και οι εξαγωγές εμφανίζονταν τυπικά ως ολοκληρωμένες.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη, υπό τις οδηγίες του αρχηγού της υποομάδας, προμηθεύονταν από την Ιταλία ποσότητες ελαίων πετρελαίου, τα οποία ήταν διαφορετικής δασμοφορολογικής κλάσης και είδους από το δηλωμένο στην εκάστοτε διασάφηση εξαγωγής φορτίο. Τα προϊόντα αυτά, τα οποία δεν υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλώνονταν προσχηματικά ότι προορίζονταν για ελληνική εταιρεία, με τόπο παράδοσης περιοχή της Θεσσαλονίκης, δήθεν έδρα ανύπαρκτης νομικής οντότητας, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν για να «κλείνουν» οι εκκρεμείς διασαφήσεις εξαγωγής βενζίνης προς την Αλβανία.

Έτσι, κατά τις διελεύσεις από το αρμόδιο Τελωνείο εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βυτιοφόρα οχήματα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, παρουσίαζαν διαφορετικό φορτίο από το δηλωθέν, και συγκεκριμένα το ιταλικό φορτίο αντί της βενζίνης, δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν πράγματι εξαχθεί ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στην ουσία η πραγματική βενζίνη είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Με τον τρόπο αυτό, το κύκλωμα επιτύγχανε διπλό όφελος: αφενός την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φορολογικών επιβαρύνσεων και αφετέρου τη διασφάλιση της νομιμοφάνειας μέσω παραπλανητικών εγγράφων και δηλώσεων.

Περαιτέρω, οι ποσότητες της βενζίνης που δεν εξάγονταν αποθηκεύονταν προσωρινά σε εγκαταστάσεις σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που μισθώνονταν από τον αρχηγό της υποομάδας και εν συνεχεία, με τη χρήση εικονικών παραστατικών μεταφέρονταν σε χώρους της Δυτικής Αττικής. Εκεί, διοχετεύονταν σε πρατήρια καυσίμων, τα οποία συνδέονταν με τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης.

Για την κάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας, είχαν αναπτύξει ένα ολόκληρο πλέγμα μεθοδεύσεων:

εφοδίαζαν τους οδηγούς των βυτιοφόρων με εικονικά παραστατικά (τιμολόγια και φορτωτικές που εμφάνιζαν νόμιμες εταιρείες ως προμηθευτές και πρατήρια ως τόπους παράδοσης), προκειμένου να παραπλανούν τις ελεγκτικές Αρχές σε τυχόν ελέγχους,

εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά στις αντλίες και στα συστήματα εισροών- εκροών πρατηρίων καυσίμων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις έως και 25% σε βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι χρεώνονταν κανονικά για ποσότητες καυσίμων που δεν παραλάμβαναν και

εφάρμοζαν προγράμματα και εφαρμογές παραποίησης δεδομένων, ώστε να μην καταγράφονται οι πραγματικές ποσότητες βενζίνης και να αποφεύγεται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και προγράμματα που παρήγαγαν ψευδείς αναφορές πωλήσεων, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται σημαντικό μέρος των συναλλαγών.

Μέσω της πρακτικής αυτής, τα πρατήρια της οργάνωσης πωλούσαν νοθευμένα καύσιμα εξαπατώντας τους καταναλωτές και παράλληλα αποκομίζοντας υπερκέρδη.

Τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε η οργάνωση από την εγκληματική της δραστηριότητα διοχετεύονταν σε εικονικές εταιρείες και επενδύονταν σε νέα πρατήρια καυσίμων, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες εμπορικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδίδεται νομιμοφάνεια και να αποκρύπτεται η πραγματική πηγή των χρημάτων.

Από τις αρχές του 2025 έως και την εξάρθρωση της οργάνωσης, έχουν καταγραφεί -38- περιπτώσεις προμήθειας, με τη συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί στην Ελλάδα να υπερβαίνει τα 1,3 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Μάλιστα, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, δεν ανευρέθησαν τα ισόποσα αποθέματα, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι οι ποσότητα αυτή είχε ήδη διανεμηθεί στα μέλη του κεντρικού πυρήνα της οργάνωσης.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι, αξιοποιώντας την υποδομή που είχαν δημιουργήσει, λειτουργούσαν και εκτός των πλαισίων της εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα, προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς και εν συνεχεία το διέθεταν με βυτιοφόρα οχήματα, σε οικίες πελατών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς φορολογικά στοιχεία σε χαμηλή τιμή, κατόπιν παραγγελιών που λάμβαναν για εφοδιασμό με πετρέλαιο θέρμανσης. Ενδεικτικά, σε διάστημα ενός μήνα έλαβαν -29- παραγγελίες για το εν λόγω προϊόν.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου Τελωνείου, οι συνολικές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις ποσότητες λαθραίας και νοθευμένης αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης και ναυτιλίας που διακίνησαν τα μέλη της οργάνωσης, κατά το ερευνώμενο χρονικό διάστημα ανέρχονται συνολικά σε -1.560.020- ευρώ, χωρίς τις χημικές ουσίες- διαλύτες, ενώ εκτιμάται ότι, από τη συνολική τους δράση, από τις αρχές του 2025, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν τουλάχιστον -3.000.000- ευρώ.

Από τις σωματικές έρευνες αλλά και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, πρατήρια υγρών καυσίμων και οχήματα, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-154.037- λίτρα ναυτικού πετρελαίου,

-88.760- λίτρα ελαίου,

-3.500- λίτρα πετρελαίου κίνησης,

-4.480- λίτρα άγνωστου καυσίμου προς προσδιορισμό από το Χημείο του Κράτους,

το χρηματικό ποσό των -800.000- ευρώ,

λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρενέβαιναν στο σύστημα εισροών –εκροών,

-10- παλετοδεξαμενές,

περίστροφο και -46- φυσίγγια,

-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και -2- δίκυκλα,

βαν,

-15- φορτηγά διαφόρων μεγεθών,

-10- επικαθήμενα,

πλήθος εγγράφων και

πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης σφραγίστηκαν -7- πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο.

Οι κατασχεθείσες συσκευές με τις οποίες πραγματοποιούνταν η μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και η αλλοίωση των υποσυστημάτων εισροών-εκροών της Α.Α.Δ.Ε., θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα παραδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανάκριση, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με ομόλογες Αρχές της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας για την ταυτοποίηση και των λοιπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Σας ευχαριστώ.»

Δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, Δημήτριου Μπουρίκου

«Καλημέρα σε όλους.

Η υπόθεση που παρουσιάζεται σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντική, για δυο λόγους:

Πρώτον, αποτυπώνει τη συνεχή, συστηματική και εντεινόμενη προσπάθεια των ελεγκτικών αρχών, με συντονισμένο τρόπο και συνέργειες από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση δράσεων, να καταφέρουμε πλήγματα στα εγκληματικά δίκτυα που κινούνται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης υγρών καυσίμων.

Δεύτερον, ο σχεδιασμός και η επιχειρησιακή δράση στηρίχθηκε σε μια αναβαθμισμένη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη ΔΑΟΕ στο πεδίο της ανάλυσης ψηφιακών στοιχείων από το Σύστημα Εισροών Εκροών.

Αναλυτικότερα αξιοποιήθηκαν χιλιάδες ψηφιακά δεδομένα από αντλίες και δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, χαρτογραφήθηκαν μοτίβα και αποκαλύφθηκαν μεθοδολογίες παράνομης παρέμβασης στο σύστημα εισροών εκροών με σκοπό είτε τις ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων χωρίς την έκδοση απόδειξης είτε την αλλοίωση των δεδομένων που αποστέλνονταν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, αναλαμβάνοντας το συντονιστικό ρόλο των τελωνειακών ελεγκτικών κλιμακίων, διασφάλισε την αναγκαία προετοιμασία, ετοιμότητα και τελικά αποτελεσματική ανάπτυξη και επέμβαση των δυνάμεών μας στο πεδίο, εξοπλίζοντας τους ελεγκτές μας με πραγματικά δεδομένα, ακριβώς την ώρα της επιχειρήσης, για τις κινήσεις των δεξαμενών και των αντλιών καυσίμων.

Πέρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου εντοπίστηκαν και παράνομα φορτία πετρελαίου κίνησης, η επιχείρηση εστίασε και σε αποθήκες παράνομης μεταφόρτωσης καυσίμων και διαλυτών, που ακολουθούσαν ένα δρομολόγιο από τρίτες χώρες, με δηλωμένο τελικό προορισμό την Αλβανία και ενδιάμεση διέλευση τη χώρα μας, όπου και εντοπίστηκε τελικά η παράνομη εκτροπή των μεταφερόμενων καυσίμων.

Μέχρι στιγμής, έχουμε προχωρήσει σε σφραγίσεις επτά (7) πρατηρίων υγρών καυσίμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία (3) πρατήρια και τρείς (3) αποθήκες με παράνομες δεξαμενές καυσίμων. Από τις ευρεθείσες ποσότητες – περίπου- 1.500 τόνων καυσίμων, υπολογίζεται προς καταλογισμό- συνολικό ποσό δασμών και φόρων άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται και η χημική ανάλυση- περίπου- 210 τόνων διαλυτών.

Λόγω των ανωτέρω, της σημαντικής κινητοποίησης ελεγκτικών δυνάμεων της ΑΑΔΕ σε όλη την επικράτεια, υπό συνθήκες πολυήμερης ετοιμότητας και ταχείας αντίδρασης, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τα στελέχη:

της Ελεγκτικής Τελωνειακής Υπηρεσίας Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε) και ειδικότερα του Κέντρου θαλάμου Επιχειρήσεων,

των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και ειδικότερα των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.),

των Ομάδων Δίωξης Λαθρεμπορίου και Εκ των υστέρων Ελέγχων των Τελωνείων, καθώς και

τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Χημικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,

για τη συμβολή τους, τόσο στη διάγνωση όσο και στην καταστολή των φαινομένων παραποίησης του Συστήματος Εισροών Εκροών και ευρύτερα του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων.

Σας ευχαριστώ.»