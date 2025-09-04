Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Περισσότερα από 3.000.000 ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν από τη δράση τους τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων που εξαρθρώθηκε από στελέχη του αποκαλούμενου ελληνικού FBI.

Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των αστυνομικών, το κύκλωμα δρούσε σε τρία επίπεδα. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας με αρχηγό έναν 38χρονο ο οποίος μάλιστα τυγχάνει να έχει το ίδιο επίθετο με μέλος της Greek Mafia που δολοφονήθηκε πριν μερικά χρόνια.

Γύρω από τον ηγετικό πυρήνα δρούσαν και λειτουργούσαν δύο υποτομείς. Ο πρώτος αφορούσε στην τροφοδοσία με βενζίνη για κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ ο δεύτερος ασχολούνταν με την τροφοδοσία με χημικούς διαλύτες.

Οι «βάσεις» της οργάνωσης

Το κυκλώματα διέθετε «βάσεις» σε περιοχές της Αττικής, των Τρικάλων και της Θεσσαλονίκης και είχε διασυνδέσεις με άγνωστα πρόσωπα στην Πολωνία, στη Βουλγαρία και στην Αλβανία. «Εισήγαγε» διαλύτες, αλλοίωνε καύσιμα, «πείραζε» τις αντλίες και διέθετε προς πώληση ναυτιλιακό πετρέλαιο σε καταναλωτές που ήθελαν πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς απόδειξη.

Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι για το διάστημα από 19/04/2025 έως 23/06/2025 η οργάνωση πραγματοποίησε επτά μεταφορές διαλυτών από Πολωνία με βυτιοφόρα που έφεραν πολωνικούς αριθμούς κυκλοφορίας συνολικής ποσότητας τουλάχιστον 212.213 λίτρων.

Στη συνέχεια οι διαλύτες εναποθέτονταν προσωρινά (μεταγγίζονταν από βυτία με πολωνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, με σύνδεση σωλήνων όδευσης και αντλιών) σε υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσής που βρίσκονταν στην περιοχή Μύκανη Τρικάλων. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε κατά το παρελθόν πρατήριο υγρών καυσίμων, ενώ από το χρόνο έναρξης της αστυνομικής έρευνας δεν παρουσίαζε νόμιμη δραστηριότητα εμπορίας χονδρικού/λιανικού εμπορίου καυσίμων.

Ακολούθως τα χημικά προϊόντα παραλαμβάνονταν από μέλη του κεντρικού πυρήνα της οργάνωσης με βυτιοφόρα οχήματα που αφανώς διαχειρίζονταν ο φερόμενος ως αρχηγός.

Οι παράνομες μεταφορές βενζίνης

Παράλληλα τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν και στην συστηματική αγορά - προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων βενζίνης αμόλυβδης (συνολικά 38 περιπτώσεις προμήθειας το 2025 – περισσότερα από 1.338.809 λίτρα ) από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δηλώνοντας ψευδώς στις διασαφήσεις εξαγωγής και στα συνυποβαλλόμενα συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια και φορτωτικές) ότι προορισμός – παραλήπτης των προϊόντων τύγχανε δήθεν μία αλβανική εταιρεία.

Η έννοια της ψευδούς δήλωσης συνίσταται στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση των εξαγωγών πραγματοποιείτο προσχηματικά, καθόσον μεθοδευμένα, τα βυτιοφόρα διέρχονταν από το Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής έμφορτα με ενεργειακά προϊόντα ήτοι διαφορετικής δασμοφορολογικής κλάσης και είδους από το δηλωμένο στην εκάστοτε διασάφηση εξαγωγής φορτίο (πρόκειται δε για προϊόντα που δεν υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης).

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη μέθοδο δράσης, ύστερα από την εκάστοτε επιστροφή των βυτιοφόρων που έφερναν υγρά από την Ιταλία, είτε αυθημερόν είτε έπειτα από ολιγοήμερη παραμονή των φορτίων που έφεραν εντός εγκατάστασης στη Σίνδο, πραγματοποιούνταν έξοδος τους από αυτή και στη συνέχεια άφιξη στο διασυνοριακό σημείο Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, από το οποίο διέρχονταν (φυσική διέλευσή) έμφορτα με έλαια πετρελαίου, αντί βενζίνης, χωρίς να πραγματοποιείται φυσικός τελωνειακός έλεγχος των εμπορευμάτων και μεθοδευμένα πετύχαιναν στα βυτία των εν λόγω βυτιοφόρων οχημάτων να περιέχονταν διαφορετικό είδος προϊόντος από το αναγραφόμενο στη διασάφηση εξαγωγής (και στα συνοδευτικά έγγραφα) και συνακόλουθα δασμολογικής κλάσης, από αυτό που δηλώνονταν στο Τελωνείο εξόδου - Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής.

Ως εκ τούτου, τα φορτία βενζίνης αμόλυβδης, αρχικά αποθηκεύονταν στη Σίνδο και στη συνέχεια, οι δηλωμένες προς εξαγωγή στην Αλβανία ποσότητες, μεταφέρονταν παράνομα σε χώρους που βρίσκονταν σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ με πολύπλοκές διαδικασίες, οι ποσότητες βενζίνης οι οποίες εν τέλει δεν εξάγονταν στην Αλβανία και παρέμεναν παράνομα για διάθεση-πώληση στη χωρά μας, διακινούνταν χωρίς την καταβολή των αναλογούντων τελωνειακών επιβαρύνσεων στο Ελληνικό Δημόσιο και κατέληγαν σε πελάτες πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Τους έκλεβαν με... πασιέντζα

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός των άλλων, το κύκλωμα εξαπατούσε τους καταναλωτές με ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων καθόσον τα μέλη του διέθεταν παράνομο λογισμικό με ονομασία «Solitaire», με το οποίο παρέμβαιναν στο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών της ΑΑΔΕ, παραδίδοντας κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων των πελατών μικρότερές ποσότητες καυσίμων σε ποσοστό μέχρι 25 % από τις αναγραφόμενες ενδείξεις στις μετρητικές διατάξεις των αντλιών, οι οποίοι όμως χρεώνονταν κανονικά την εκάστοτε αναγραφόμενη ποσότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που φαινομενικά προσομοίαζε με ηλεκτρονικό παιχνίδι (πασιέντζα), κατόπιν συνδυασμού πλήκτρων και εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εμφάνιζε κρυφό μενού επιλογών το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο νόμιμο σύστημα εισροών - εκροών των πρατηρίων, όπου κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων παραμέτρων πραγματοποιούνταν ελλειμματικές παραδόσεις κατά ποσοστό 25%.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα και σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων. Από τις έρευνες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 789.076 ευρώ, 5 αυτοκίνητα, ένα βαν, 15 φορτηγά, 10 επικαθίμενα, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών, ένα περίστροφο και 46 φυσίγγια.

πηγη protothema